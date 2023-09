Veel sportgenen in zesde collectie KWPN Online Veulenveiling

De KWPN Online Veulenveiling presenteert wederom een interessante collectie veulens. In totaal komen er 19 veulens onder de digitale hamer. Bieden is mogelijk vanaf vrijdag 15 september 10 uur en de veiling sluit op maandag 18 september vanaf 20.00 uur. ​

Klik hier voor de collectie

KWPN Online Veulenveiling presenteert wederom een interessante collectie veulens. In totaal komen er 19 veulens onder de digitale hamer. Bieden is mogelijk vanaf vrijdag 15 september 10 uur en de veiling sluit op maandag 18 september vanaf 20.00 uur. Ook in deze editie hebben de dressuurveulens de overhand. Nakomelingen van bewezen hengsten worden afgewisseld met die van jonge hengsten, zoals Glamourdale, Extreme U.S., Opoque en One Two Three.

Springgenen

Opvallend onder de springveulens is het merrieveulen Tina Turner (v. Continental Blue). Haar grootmoeder gaf de Hardrock-zoon Powerman die premiehengst werd op de KWPN Stallion Show. Ook zien we in deze lijn heel veel sport terug, waaronder het 1.60m-paard Imposant TN (v.Comme Il Faut)

Veel sportmerries

Bij de dressuurveulens zien we veel sportgenen terug in de moederlijnen. Tendensie, een dochter van Pavo Cup-winnaar Extreme U.S., komt uit de Lichte Tour-merrie Gwensie (v.United). Deze elitemerrie komt uit een sterke prestatiestam met vele Grand Prix-paarden, zoals Zoraïda (v.Painted Black), Murdock (v.Bazlflug) en Bolero (v.Johnson). T’envie Wolfshoeve (v.Destacado) komt uit een Johnson-moeder die op de keuring met 85 punten gewaardeerd werd voor het vrijbewegen, in haar IBOP kreeg zij 80,5 punten. Tina Turner V.S stamt uit een Metall-dochter die zich in de fokkerij al bewezen heeft, deze NMK-merrie bracht drie nakomelingen in de klasses Z2, ZZ-Licht en de Lichte Tour, én vier merries met een exterieurpredicaat. Ook in Glamourdale-nakomeling Tavares D zien we sport, zijn moeder liep in het ZZ-Zwaar.

Lijnen van goedgekeurde hengsten

In deze collectie zien we bewezen moederlijnen waar naast sport ook goedgekeurde hengsten uit voortkomen. Zo stamt Taminiau-zoon Titanic D uit de merrielijn van de legendarische Jazz. Talina (v.Omar Sharif) komt uit de merrielijn van de Grand Prix-hengst Apache. Haar grootmoeder gaf ook de aangewezen hengst Monty, die nu uitkomt in het Z2. Uit de lijn van Tilinda (v.Extreme U.S) komt de Grand Prix-hengst Westpoint. Ook opvallend is Tommy van de Nethe (v. One Two Three). Zijn moeder en grootmoeder zijn allebei staatspremiemerries en de overgrootmoeder gaf de goedgekeurde hengst Mon Dieu. De eerste moeder gaf ook Leonardo da Sillica. Dit paard deed succesvol mee in de Subli Cup en werd Nederlands kampioen in het Z1.

Meer informatie

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. In de maanden juli tot en met oktober worden in totaal acht online veilingen georganiseerd, waarvan dit de zesde is.

Bekijk de collectie

De collectie is hier te bekijken.

Vanaf vrijdag 15 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 18 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met het sales team via [email protected], 0341-255511.

Bron: Persbericht