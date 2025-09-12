Veelbelovende voortgang bij tweede EPTM-tussenbeoordeling

Vandaag vond in Ermelo de tweede tussenbeoordeling van de EPTM-test plaats. In totaal werden 36 merries beoordeeld door KWPN-inspecteurs Marcel Beukers, Luuk Smetsers en Stan Creemers. Het was een prettige beoordeling: de merries lieten zich goed zien. De merries zijn verdeeld in twintig dressuurpaarden, veertien springpaarden en twee Gelderse paarden.

Tijdens deze tweede beoordeling is de dubbelsprong toegevoegd aan het springonderdeel. Bij de eerste beoordeling bestond dit onderdeel uit een enkel lijntje met een kruisje en vijf galopsprongen naar een oxer. Marcel Beukers vertelt: “Het was een fijne beoordeling. De paarden liepen goed en lieten zich mooi zien. Je merkt bij sommige merries dat ze beter ontwikkeld zijn dan andere, maar over de tijd zijn ze allemaal goed vooruitgegaan.”

Derde tussenbeoordeling

De derde en laatste tussenbeoordeling staat gepland voor aankomende vrijdag. Dit is een belangrijke beoordeling. Van de springmerries wordt dan meer gevraagd, omdat de hindernissen wat hoger worden gezet. De dag wordt afgesloten met gesprekken met de eigenaren.

Bron: KWPN