Veertien hengsten dubbel nul in klasse L

Net als vorig jaar sprongen de hengsten in de Blom Hengstencompetitie in de klasse L op strafpunten en tijd in plaats van stijlpunten. Na beide rondes vandaag in Kronenberg hielden in totaal veertien hengsten de teller op nul. Daaronder twaalf KWPN-goedgekeurde hengsten.

De jonge hengsten maakten een goede indruk en liepen tegen weinig problemen op in het parcours. Eén van de opvallende, foutloos springende hengsten is de Westfaalse en ook bij het KWPN goedgekeurde hengst Jappeloup (Comme il Faut x Cassini I, fokker Merschmann) van Herman Seiger, voorgesteld door Pim Mulder.

Eentje voor de toekomst

“Hij is ontzettend voorzichtig, is heel handig op de sprong en doet alles met veel gemak. Veel kilometers heeft hij zeker nog niet gemaakt dus het zegt veel over zijn goede instelling hoe hij hier vandaag rond sprong”, vertelt Pim Mulder enthousiast. “We doen mooi rustig aan met hem, want het is er eentje voor de toekomst denk ik!”

Dubbel foutloos

Ook dubbel foutloos bleven de KWPN-goedgekeurde hengsten Jenkins (Charisma x Cantos fokker C.G. Vernooy) onder Rob Heijligers, Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot x Quaprice Z, fokker S.N.C. Brohier) onder Steven Veldhuis, Jumper Verdi (Verdi x Fuego du Prelet, fokker André Weernink) onder Bart Bles, Jay Star (Big Star x Cardento, f/g Alexandra van der Peijl) met Guido Schoemaker, Jargon (Farfan M x Calvin Z, fokker H.J.M. Span) met Marco Brinkman, Just One (Toulon x G.Ramiro Z, fokker Hetty Melgerd) met Megan Laseur, Johnnie Walker VDL (Zapatero VDL x Mermus R, fokker H.G.J. Kroeze) onder Alex Gill, Jubel ES (Harley VDL x Lauriston, f/g Egbert Schep) onder Bart Lips, Eurocool’s Just Apple (Verdi x Baloubet du Rouet, f/g Nico van Maaswaal) onder Remco Been, Justice HL (Harley VDL x Epilot, fokker Corry Dolstra) onder Caroline Müller en last but not least Jamboree TN (Vigo d’Arsouilles x Carolus II, fokker familie Van Straaten uit Den Ham) met Zoï Snels.

Bron: KWPN