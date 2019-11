Verdi, Levisto Z, Ebony, Aqiedo en Dark Pleasure leveren toppers IBOP

Vijftien spring- en tien dressuurmerries zijn gister geslaagd voor de IBOP in Luttenberg. Dochters van Verdi (84) en Ebony (82) waren in beide fokrichtingen de best scorende merries. Van de 17 springmerries slaagden er 15, en twee van hen behaalden een score boven de 80 punten. Het slagingspercentage bij de dressuurmerries lag ietsje lager, er slaagden tien van de 15 merries, en hier waren er drie merries met een score van boven de 80 punten.

De driejarige Verdi-dochter Laferrari uit Wereld Roven ster van Roven xx) van fokker L.H. Boksebeld uit Lettele deed de meest overtuigende verrichting. Met 8,5-en voor galop, reflexen, vermogen, instelling, rijd- en bewerkbaarheid én aanleg als springpaard kwam ze uit op 84 punten. “Deze merrie doet veel aan haar vader denken. Nog voordat we aan het springen begonnen viel deze merrie al heel positief op met haar galop, waarin ze lichtvoetig is en veel balans heeft. Op de sprong heeft ze telkens veel afdruk, veel atletisch vermogen, ze lijkt voorzichtig en ze maakt de sprong achter telkens heel goed af. Daarbij heeft ze snelle reflexen en laat ze zich al heel goed rijden en bewerken”, is inspecteur Henk Dirksen enthousiast.

Levisto-merrie Karmica Tarpania

De vierjarige Karmica Tarpania (Levisto Z uit Esmica DN Tarpania ster EPTM-spr sport-spr PROK van Zirocco Blue VDL, fokker Ab de Lange uit Swifterbant) van Gijs-Jan van Selm uit Wapenveld kwam uit op een mooie score van 81 punten. “Dit is een goed ontwikkelde merrie die we aansluitend ook hebben kunnen opnemen in het stamboek met 75 punten voor exterieur, waarmee ze ster is geworden. Ze galoppeert met veel balans, laat zich goed rijden en bewerken, en werd correct voorgesteld. Ze springt telkens goed met de schoft naar boven, met een goed voorbeengebruik en ze begon met steeds meer lossigheid te springen naarmate het hoger werd. Ook de techniek in de achterhand en het vermogen vielen positief op.”

Ebony

Ebony leverde met Lilly Rose (uit Orchidee DBI keur IBOP pref prest van Ferro) van fokker Stal Laarakkers uit Vledderveen opnieuw een getalenteerde dochter. Zij slaagde met 82 punten. “Dit is een opvallende merrie die over drie goede basisgangen beschikt, waaronder een goede galop waarin ze veel lichaamsgebruik en souplesse laat zien. Ze beweegt actief en met een goed gebruik van het achterbeen. Daarbij liet deze driejarige merrie zich al goed rijden en ze toont zich een compleet dressuurpaard.”

Aqiedo-dochter La Qiedo en Dark Pleasure-merrie Lamora BB

Ook een heel functioneel dressuurpaard lijkt La Qiedo (Aqiedo uit Zillertall ster pref van Scandic) van fokker W.P.J. Cornelissen en mede-geregistreerde amazone Adelinde Cornelissen. Zij slaagde met 80,5 punten. “Deze merrie valt op met haar goede houding en balans. Ze beweegt bergopwaarts, staat al heel goed aan de hulpen en valt op met haar functionaliteit. Ze beweegt niet spectaculair maar heeft wel veel talent, en we verwachten in de toekomst dan ook nog zeker van haar te horen.”

Op dezelfde totaalscore kwam de Dark Pleasure-dochter Lamora BB (uit Famora elite IBOP-dres PROK van UB40, fokker B. Boerboom uit Wamel) van Rom Vermunt uit Geesteren uit. “Ze stapt goed, actief en zuiver. In draf valt haar goede gebruik van het achterbeen op en toont ze veel houding en balans. Deze driejarige merrie werd goed voorgesteld, laat zich goed rijden en zou voor hogere punten nog iets meer souplesse in galop mogen hebben.” Voor zowel de houding en balans als de rijd- en bewerkbaarheid scoorde Lamora BB een mooie 8,5.

Uitslag

Bron: KWPN