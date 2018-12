Verdi nog steeds aan de leiding in ‘Paard van het Jaar’-verkiezing

Met nog een paar dagen te gaan staat Verdi TN nog steeds stevig aan de leiding in de stemmenronde voor de KWPN 'Paard van het Jaar'-verkiezing. De hengst vergrootte zijn voorsprong de afgelopen week met ruim honderd stemmen ten opzichte van de nummer twee, Blue Hors Zack.

Zes paarden zijn genomineerd voor de titel ‘Horse of the Year 2018’ en na drie weken stemmen gaat Verdi (v. Quidam de Revel) nog steeds stevig aan de leiding. Er kan tot 3 januari in het nieuwe jaar gestemd worden en de winnaar wordt op de KWPN-hengstenkeuring in Den Bosch bekend gemaakt.

Verloop

Na een week stemmen ging Blue Hors Zack (v. Rousseau) met 793 stemmen aan de leiding en werd gevolgd door Verdi met 702 stemmen. Een week later nam Verdi de leiding over met 2.040 stemmen, gevolgd door Blue Hors Zack met 1.645 stemmen. Behalve de twee leiders in de tussenstand zijn ook Cekatinka (v. King Kolibri), Cosmo (v. Van Gogh), Verdades (v. Florett As) en Zinius (v. Nabab de Reve) genomineerd voor deze titel.

Tussenstand

Sinds vrijdag 7 december is het mogelijk om mee te stemmen. In de voorlopige tussenstand gaat Verdi op dit moment aan kop met 2.339 stemmen, gevolgd door Blue Hors Zack met 1.830 stemmen en Cosmo met 337 stemmen.

Bron: KWPN