Verdi TN: Paard van het Jaar 2018

De afgelopen weken is er flink gestemd op de genomineerde paarden voor de Horse of the Year verkiezing. Inmiddels zijn de stemmen geteld en is de winnaar bekend: Verdi TN (v.Quidam de Revel) zal tijdens de KWPN Stallion Show in ’s Hertogenbosch worden gekroond tot ‘Horse of the Year 2018’.

Met 2730 publieksstemmen gaat de preferente Quidam de Revel-zoon Verdi TN ruim aan kop. “Ik denk dat Verdi voor de sport van grote waarde is geweest en nog steeds is”, aldus zijn ruiter Maikel van der Vleuten, die vele internationale overwinningen met de hengst boekte. “Hij is als vierjarige met de Hengstencompetitie begonnen en vanaf die tijd eigenlijk in één reeks door gesprongen, altijd op een goede manier. Verdi heeft constante resultaten geleverd, dat is al een prestatie op zich. Daarnaast is het een geweldig paard in de omgang, dat is hij altijd al geweest. Verdi is gewoon een speciaal paard en dat mag gewaardeerd worden.”

Uniek

“Als er een paard is die dit verdient, dan is het Verdi”, reageert Jeannette Benedict-Nijhof. “Met kerst in 2009 begon zijn internationale carrière, we zijn nu negen jaar verder en hij heeft continu gelopen. Ik denk dat hij het enige paard ter wereld is dat al die jaren de combinatie van dekken en sporten heeft gemaakt, daarbij heeft hij nagenoeg geen blessures opgelopen. Er is geen enkel ander paard die dat ooit gepresteerd heeft. Ik denk dat Verdi daarom uniek is en de titel verdiende.”

Blue Hors Zack en Cosmo

Met 1947 publieksstemmen eindigde Blue Hors Zack (v.Rousseau) op de tweede plek achter Verdi TN. Van Gogh-zoon Cosmo ontving 377 stemmen van het publiek. Dat was iets meer dan Zinius (v.Nabab de Reve), die 336 stemmen kreeg. Verdades (v.Florett AS) mocht 222 stemmen in ontvangst nemen, daarmee eindigde hij boven Cekatinka. De King-Kolibri dochter kreeg 157 stemmen van het publiek.

Bron: KWPN/Horses.nl