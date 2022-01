Verrichtingskampioen Bloomberg verder onder Febe van Zwambagt

Febe van Zwambagt heeft de teugels van de KWPN-hengst Bloomberg (Bon Coeur x Don Index) overgenomen van Janine Drissen. De hengst van Egbert Schep en Hengststation Ferienhof Stücker werd op de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie in Exloo voor het eerst door zijn nieuwe amazone voorgesteld.

Febe van Zwambagt reed in haar ponytijd al voor Josef en Christiane Wilbers van Ferienhof Stücker. Haar ouders hadden de pony’s FS Dr. Watson en FS Coco Jambo in gedeeltelijk eigendom met het hengstenstation, net als het paard FS Las Vegas (Lord Loxley I x Louis Le Bon), waarmee Van Zwambagt vele successen en kampioenstitels behaalde. Daarnaast was Van Zwambagt een periode als stalamazone bij Ferienhof Stücker in dienst.

Bloomberg

De pas vijfjarige Bloomberg werd in oktober 2020 met 88,5 punten kampioen van het najaarsonderzoek. De hengst uit de moederlijn van Ehrentanz (Ehrentusch x Frühlingsrausch) werd in de eerste twee wedstrijden van de hengstencompetitie voorgesteld door Janine Drissen. In Kronenberg liep hij naar 82 punten, in Ermelo naar 79 punten. Bij zijn eerste optreden met Van Zwambagt kwam hij op 74 punten uit.

