Verrichtingsonderzoek tuigpaardhengsten afgelast

Het KWPN Verrichtingsonderzoek voor tuigpaardhengsten dit najaar is afgelast. De aanlevering van de hengsten stond voor maandag 7 oktober 2019 in de agenda, maar twee van de drie aangemelde hengsten zijn door de eigenaar afgemeld. Alleen Just Lucky (Wentworth Ebony x Waterman), die was opgegeven in het kader van het vrijwillig onderzoek, stond nog op de lijst. In overleg met de eigenaar wordt hij nu aangeboden in het voorjaar.

Leffe Blond (Dylano x Patijn) van Black Horses B.V. en Lancelot (Dylano x Nando) van de combinatie E. Kruiswijk, Black Horses B.V. en Stoeterij Landzicht werden beide om veterinaire redenen afgemeld.

Laatste verrichtingsonderzoek in voorjaar

Onlangs adviseerde de Fokkerijraad Tuigpaard het Algemeen Bestuur om voor tuigpaardhengsten uitsluitend een verrichtingsonderzoek in het najaar te organiseren. Op die manier hebben de hengsten een half jaar langer de tijd om zich voor te bereiden. Het komende verrichtingsonderzoek in het voorjaar is daarom de laatste in het voorjaar.

Bron: KWPN