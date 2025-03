Verrijk uw fokkerij met merries uit de KWPN Broodmare Auction

Vanaf vandaag zijn de merries uit de eerste collectie van 2025 van de KWPN Online Broodmare Auction te bekijken. Zeventien dragende merries maken deel uit van deze interessante collectie, waarop van 7 tot en met 10 maart geboden kan worden. Deze veiling biedt een uitgelezen kans om niet alleen uw fokkerij te verrijken met genetisch interessant merriemateriaal, maar dit seizoen ook nog een veulen te kunnen verwelkomen.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Vanuit de hele wereld is er interesse in KWPN-paarden en in de KWPN Online Broodmare Auction wordt er genetisch interessant merriemateriaal aangeboden, waaronder familieleden van uitschieters als Flanell, Jovian, Dashy Boy, Ferrari STH en de Olympische Prestige en Just Mickey.

Sportgenen

De collectie bestaat uit 15 dressuur- en twee springmerries. Meerdere merries zijn zelf goed getest en nauw verwant aan succesvolle sportpaarden. Zo is de Contango-dochter Gamora een volle zus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Feel Good en halfzus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst El Capone (v.UB40). De met 80,5 punten beoordeelde Apache-dochter Gucci is een volle zus van Jeanine Nekeman’s internationale Grand Prix-paard Ferrari STH, en ook haar dochter Ma Gucci ASD (v.Sorento) maakt deel uit van deze collectie. Deze merrie liep zelf naar 80 punten in de EPTM. De Secret-dochter Olina is gefokt uit een volle zus van het Olympische dressuurpaard Prestige van Jordy Domingo Coll en de eveneens op het hoogste niveau succesvolle Ventoux.

Springpaardenfokkers kunnen investeren in de Eldorado van de Zeshoek-dochter Grandeusa. Zij is een halfzus van het 1.50m-springpaard Doreusa (v.Phin Phin) van Dennis van den Brink en is gefokt uit een volle zus van het Grand Prix-paard Sly van Lauren Patava. De merries zijn dragend van commerciële hengsten als Fidertanz, Mindset ES, Obsession Taonga, Total Diamond PS en McLaren.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 7 maart kan er online geboden worden op de merries uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 10 maart vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de paarden staat een KWPN-inspecteur u graag te woord.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

Bron: Persbericht