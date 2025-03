Veulencontroleur Anny ter Braak-Godeke (86) overleden

Anny ter Braak-Godeke uit Delden is overleden, meldt het KWPN. Op de leeftijd van 86 jaar stierf deze vrouw die de paardenwereld altijd een warm hart heeft toegedragen en vanaf 1975 tot en met 2009 veulencontroleur was.

Anny heeft bijna haar hele leven op landgoed Twickel gewoond, op Erve de Meijer, één van de boerderijen aldaar. Van oudsher was dat een gemengd bedrijf met melkvee en fokvarkens. Liefde voor paarden zat er bij Anny van jongs af aan in. Heel vroeger bevolkten trekpaarden de ouderlijke stallen, daarna volgden Shetlanders, Friese paarden en KWPN’ers. Samen met haar man Gerhard bezocht ze met veel plezier de verschillende fokdagen.

Door haar interesse in de edele dieren werd ze in 1975 veulencontroleur bij het KWPN en later chipte ze de veulens ook. Dit deed ze tot en met 2009, in de zomer van dat jaar kreeg ze dan ook de zilveren KWPN-speld uitgereikt voor haar jarenlange inzet.

Bron: KWPN