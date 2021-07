Veulenkampioenen van Ibiza, Las Vegas, Verdi en Untouchable op superdeluxe veulenkeuring Brabant

In Noord-Brabant werden kosten noch moeite gespaard om veulens op de Centrale Keuring te krijgen. Gratis deelname, een internationale jury én een fraaie prijzenpot. En dat wierp z'n vruchten af: er was kwantiteit en kwaliteit. Twaalf dressuurveulens en zes springveulens mogen naar Ermelo. Kampioen bij de hengstveulens werd Rio Ibiza MS (v. Ibiza) en bij de merrieveulens ging de titel naar Rose of Turona (v. Las Vegas). Bij de springveulens wonnen Rockefeller van DBS (v. Verdi TN) en Run2Bella (v. Untouchable).

Voor de dressuurhengst- en merrieveulens werden aparte kampioenstitels vergeven in De Mortel. De kopgroep bij de hengstveulens bestond uit acht veulens en alle acht mogen door naar de Nationale Veulenkeuring om de Virbac Bokaal. “Het was heel mooi om te zien dat alle inspanningen van de regio zijn beloond met goede deelname, zowel als het om de kwaliteit als kwantiteit gaat”, vertelt juryvoorzitter Marian Dorresteijn. Hoewel de weersomstandigheden niet ideaal waren, presenteerde deze kopgroep zich ook de tweede ronde heel goed.

Rio Ibiza MS

Tot kampioen bij de hengstveulens werd Rio Ibiza MS (Ibiza uit Haïeta ster van Apache) van fokker M.M. Swinkels uit Helmond en Jeroen Witte en Emmelie Scholtens verkozen. “Dit is een veulen met een prachtige uitstraling, een mooi hoofdje en een hoogbenig model met goede voorhand. Hij ging door de baan door alsof hij dacht ‘hier ben ik!’. Hij toont in alle drie zijn gangen veel souplesse, tact en lichtvoetigheid zonder dat hij daarbij snelheid hoeft te maken. Ook in galop viel hij op met zijn goede balans.”

Kjento uit Terlia

Als tweede werd de Kjento-zoon Ravian (uit de NMK-kampioene Terlia keur IBOP-dres pref van Krack C) van fokker I.P.S. Horse Group uit Elshout verkozen. Afgelopen februari overleed de moeder van dit via embryotransplantatie gefokte veulen. “Deze zoon van Terlia is begin juni geboren en heeft heel veel uitstraling. Hij heeft een mooie voorhand en goede bespiering. Hij kan goed stappen, heeft een extra galop en toonde in de eerste ronde veel techniek en bergopwaartse tendens in draf.”

Lord Romantic levert nummer 3

Op de derde plek werd de Lord Romantic-zoon Rebel (uit Jarona elite IBOP-dres PROK van Chagall D&R) van fokker W.J.A. van de Camp uit Megen opgesteld. “Een langgelijnd veulen dat met veel houding draafde en galoppeerde. In draf kan hij goed schakelen en toonde hij een goed achterbeengebruik. Hij galoppeerde iets moeilijk aan maar toonde daarin ook zijn kwaliteit.”

For Ferrero, Ferguson en nogmaals Lord Romantic

Op de vierde plek eindigde Real Ginger R.E. (For Ferrero uit So Ginger van Zhivago) van fokker E.J.M. Deijkers en R. Snijders uit Oisterwijk. “Dit is een aansprekend veulen met mooie voorhand en goed ontwikkeld fundament. Hij kan heel fijn stappen met goede ruimte en lichaamsgeruik, de draf is bergopwaarts en in galop heeft hij veel afdruk.” Vijfde werd Radar Love (Ferguson uit Git Odette W ster van Totilas) van fokker K. van IJzendoorn uit Lierop. “Een veulen met veel ras, mooie bespiering en hard fundament. In beide rondes bewoog hij met goede tact, houding en souplesse.” Ook naar Ermelo mogen de als zesde geëindigde Rens L (Lord Romantic uit Idamora L ster D-OC van Apache) van fokker F.H.J. Leijten uit Helvoirt, die met veel houding beweegt en hoogbenig is.

Le Formidable en Vitalis

Tenslotte een NMK ticket voor de als zevende geplaatste Rockstar (Le Formidable uit I-Tunes ster PROK van Vivaldi) van fokker Saskia Poel die heel elegant is, met goede houding beweegt en net correct genoeg is in het fundament, en tot slot de hoogbenige, met veel veer en tact bewegende Vitalis-zoon Regalis MD (uit Majresia D elite IBOP-dres PROK van Governor) van fokker Marjo Dinnissen.

Merrieveulens: Rose of Turona

Nadat er bij de hengstveulens acht konden worden uitgenodigd voor de NVK, volgden er bij de merrieveulens nog vier. Waaronder kampioensveulen Rose of Turona (v.Las Vegas).

Eén van de extra beschikbaar gestelde prijzen in deze veulenkeuring vandaag was een dekking van de hengst die de kampioen bij de merrieveulens leverde: Las Vegas. Vier van de zeven voor de kopgroep uitgenodigde merrieveulens verdienden een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring om de Virbac Bokaal.

Kampioene Rose of Turona (Las Vegas uit Turona ster pref prest PROK van Negro) van fokker M.J. Wijlaars uit Nuenen maakte in beide rondes een goede indruk, hoewel de regen niet meehielp tijdens de finaleronde. “Dit is een zeer goed ontwikkeld, hoogbenig veulen met mooie voorhand en goed fundament. Ze beweegt met ontzettend veel houding, waarbij ze bijna opstijgt maar toch ook goed over de rug blijft bewegen. Ze heeft veel schoudervrijheid en kan goed schakelen in beweging, ook op een rustig tempo blijft ze heel goed in balans. In galop valt ze op met haar goede lichaamsgebruik”, licht Marian Dorresteijn toe.

Le Formidable

Als tweede opgesteld werd het Le Formidable-veulen Rain-Beau GS (uit Labeau GS elite EPTM-dres PROK van Fellini) van fokker E. Gesthuizen-Smits uit Ottersum. “Een hoogbenig, rassig veulen met aansprekende voorhand. Ze zou iets sterker in de bovenlijn mogen, en beweegt met goede tact, zelfhouding en kan goed schakelen.”

Uit de moeder van Le Formidable komt het merrieveulen Rose of Vienna (Fürst Dior uit Vienna elite pref prest PROK van Ferro) van fokkers Saskia Poels en Karel Gerrits uit Meijel, die als derde eindigde. “Dit merrieveulen staat goed in het rechthoeksmodel en zou, ten opzichte van haar voorgangers nog wat rijker bespierd mogen zijn in de bovenlijn. Ze beweegt eveneens met heel veel houding, souplesse en beentechniek.”

Glamourdale (x 2), Lloyd en Lord Romantic

Vierde werd de eveneens voor de NVK uitgenodigde Ruby Rouge Bek (Glamourdale uit Moulin Rouge elite IBOP-dres D-OC van Bojengel, fokker Stal de Bekelaar uit Kessel) van mede-fokker R.H.J. Janssen uit Angeren. “Ook dit rassige veulen mag naar Ermelo. Ze heeft een mooie voorhand, goede schoft- en schouderpartij en hard fundament. Ze beweegt met goede tact en veel souplesse.”



Als vijfde eindigde Rhysa Royal (Glamourdale uit Fay Royal elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Wynton) van fokker I.J.M.M. Vissers uit Heukelom, die daarmee net voorbleef op Rijenia J.C. (Lloyd uit Genia A ster IBOP-dres PROK van Bordeaux) van fokker J.C. van Tongeren uit Tiel en Ra Rivka Deseo (Lord Romantic uit Zénith elite IBOP-dres sport-dres D-OC van Tolando, fokkers A. van Erp en C.G.C.M. Awater) van mede-fokker P. van Doorn uit Vinkel.

Springveulens: Rockefeller van DBS en Run2Bella

De Verdi-zoon Rockefeller van DBS en de Untouchable-dochter Run2Bella verdienden de titels bij de springveulens vandaag op de Centrale en Veulenkeuring van Noord-Brabant.

Drie hengst- en twee merrieveulens konden uitgenodigd worden voor de Nationale Veulenkeuring om de Virbac Bokaal. De veulens werden beoordeeld door Henk Dirksen, Petro Trommelen en het Belgische gastjurylid Boudewijn Scheepens. “We zaten duidelijk op één lijn: bij de beoordeling van de springveulens letten we op de ontwikkeling, langgelijndheid, correctheid en natuurlijk de galop”, vertelt Henk Dirksen.

Galop

De opvallende Rockefeller van DBS (Verdi uit Elaura-S van Contendro I) van fokker Rob de Bruijn, met wie moeder Elaura-S in het 1.40m geklasseerd is, verdiende de kampioenstitel bij de hengstveulens. “Dit veulen werd zelf vakkundig voorgebracht door familie De Bruijn. Hij is ruim voldoende ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en is atletisch gebouwd. Hij heeft hard en correct fundament en veel uitstraling. Zeker in de tweede ronde viel hij op met zijn lichtvoetige galop met daarin veel balans. Hij kan daarin gemakkelijk changeren.”

Aganix en Extase

De Aganix du Seigneur-zoon Ralide Wie (uit Darolide elite IBOP-spr PROK van Namelus R) van fokker P. van Wiechen uit Zeeland werd als tweede opgesteld. “Dit goed ontwikkelde hengstveulen is voldoende langgelijnd en heeft heel correct fundament. Hij draaft en galoppeert met veel kracht en afdruk. Qua charme moest hij net iets toegeven op zijn voorganger maar Ralide Wie valt echt op met zijn power.” Als derde eindigde Ripple (Extase uit Fleurusa stb van Astrello) van fokker Arie van de Graaf uit Etten-Leur. “Dit aansprekende veulen is ruim voldoende langgelijnd en iets overbouwd. Hij is goed ontwikkeld, heeft correct fundament en toonde met name in de eerste ronde een zeer goede galop met daarin veel afdruk en balans.”

Ook in de kopgroep geplaatst werden de goed ontwikkelde Riverdance (Lambada Shake AG uit Lapatera Ryal K ster van Zapatero VDL) van fokker Rinus Blom, de Zirocco Blue VDL-zoon Royal Claris (uit Clarissa elite sport-spr PROK van Numero Uno) van fokker E.P.J.M. Habraken uit Zeeland en de aansprekende Rock Star DKH (Hardrock Z uit I Fly van Big Star) van fokker K. Tomaszewski uit Raamdonk.

Untouchable en Gullit HBC

Van de vijf merrieveulens in de kopgroep mogen de beste twee naar de Nationale Veulenkeuring. Tot kampioen verkozen werd Run2Bella (Untouchable uit Bella ster sport-spr van Viënto Uno W) van fokker E. Jansen-Bruurs uit Oud-Turnhout. “Dit is een ruim voldoende ontwikkeld en voldoende langgelijnd merrieveulen met correct fundament en veel charme. Ze is heel aansprekend en galoppeert actief, met een goede afdruk. Met name vanwege haar goede merrieopdruk won ze het van de concurrentie”, vertelt Henk Dirksen.

Ook de als tweede geplaatste Re-Lènphonie (Gullit HBC uit Megaphonie stb van Freedom) van fokker Hans de Roover uit Strijbeek mag naar Ermelo. “Dit is een goed ontwikkeld merrieveulen met goede voorhand en correct fundament. In galop is ze heel lichtvoetig.” Eveneens uit de fokkerij van De Roover komt de als derde geplaatste Renesse (Jukebox uit Genève keur IBOP-spr van Tolan R) en de als vijfde geëindigde Rockphonie (Gullit HBC uit Iphonie stb IBOP-spr van Biscayo). Tussen beide ‘De Roovers’ in eindigde de goed ontwikkelde Ravella (Jamboree TN uit Uvella stb van Laroche) van fokker Paul Leijser uit Someren op de vierde plek in deze kopgroep.

Bron: KWPN/Horses.nl