Veulenkeuring Exloo: Kampioenen van Secret USB en Raikkonen VDL

In Drenthe heeft de KWPN regio niets te klagen over interesse in de (veulen)keuringen. Na de eerste bomvolle (80 veulens) voorselectie (Oosterhesselen) voor de Centrale Keuring in Exloo (komend weekend), was het ook op de tweede veulenkeuring in Exloo goed druk. Rond zestig veulens verschenen voor de jury en publiek en Victorian Secret BS (v. Secret USB) van Bart Bartelds en Verstappen LK (v. Raikkonen VDL) van familie Klinkhamer uit Sleen (die overigens ook de reservekampioen bij de dressuurveulens hadden) werden naar voren gehaald als kampioen.

Marcel Beukers vertelt: “Het was een mooie keuring. Voor het tweede jaar hier in het nieuwe systeem, met de veulens los in de kooi. Op deze manier kun je de galop wel veel beter beoordelen. De kwaliteit van de veulens was zondermeer goed te noemen.”

Victorian Secret BS

Als kampioen bij de dressuurveulens mocht opstellen Victorian Secret BS (Secret USB x Bretton Woods), een zwarte, aansprekende zoon van Secret USB met voldoende lengte in het lichaam en heel atletisch gebouwd. “Hij beschikt over veel front en een correct fundament. Hij kan goed stappen, draaft met veel techniek en de galop is lichtvoetig en gedragen.” Victorian Secret BS van f/g B. Bartelds uit Gieterveen komt uit Hanninde S (v. Bretton Woods).

Vinca-Vrouwe LK

De reservetitel ging naar Vinca-Vrouwe LK (v. Barton VDL) van f/g familie Klinkhamer uit Sleen. “Een aansprekend en sterk gebouwd merrieveulen, met voldoende lengte en eveneens een correct fundament. Draven deed ze heel actief en maakte daarbij veel houding. Haar galop was bergop en daarin kon ze heel makkelijk changeren.”

De moeder van Vinca-Vrouwe LK is de voorlopig keurmerrie Hyacinth-Vrouwe (v. Florencio). In dezelfde moederlijn komen we enkele KWPN-goedgekeurde hengsten tegen, onder meer Merlot VDL (v. Bordeaux) en Incognito (Davino V.O.D.), de laatste is tevens uitgebracht in de Zware Tour.

Platenbonte Valentino

De nummer drie, Valentino viel alleen al op door zijn platenbonte kleur. “Eveneens een aansprekend veulen, met voldoende lengte en een heel aansprekend front. Hij maakte veel houding in beweging. In draf toonde hij veel techniek en een goede afdruk. Galopperen deed hij bergop, lichtvoetig en met veel souplesse. In de bovenlijn zou hij ten opzichte van zijn voorgangers even wat sterker mogen zijn.” Valentino is een zoon van One Million en komt uit Dustyvera (elite pref ibop(dr) sport (dr) prok v. Kansas C) van f/g Gebroeders Van Halen uit Beilen. Uit de moederlijn is naamgenoot Valentino (v. Kennedy) succesvol uitgebracht in de Grand Prix-dressuur.

Dubbel succes

Bij de springgefokte veulens ging Verstappen LK (Raikkonen VDL x Hold Up Premier) van fokker familie Klinkhamer aan de leiding. Voor het vaderschap van Verstappen LK tekent Raikkonen VDL. Hij was een premiehengst tijdens de KWPN Hengstenkeuring en is eveneens gefokt bij de familie Klinkhamer in Sleen; dubbel succes dus.

Marcel Beukers: “Een aansprekend en hoogbenig veulen met veel bloeduitstraling. In de draf was hij iets vlug door de spanning, maar in de galop toonde hij heel veel balans en een goed gebruik van het achterbeen.”

Verstappen LK komt uit Bodena (elite EPTM(spr) prok D-OC v. Hold Up Premier). Deze merrie heeft al meerdere internationaal springende nakomelingen gegeven.

Varanna

De tweede plaats was voor Varanna (v. Carrera VDL) uit keurmerrie Garanna (v. Up to Date). “Een atletisch gebouwd veulen met een echte merrieopdruk en veel front. In het achterbeen was ze iets gebogen, maar ze draaft met veel souplesse en ruimte. In de galop zien we veel afdruk, balans en eveneens veel ruimte.”

Ze is gefokt en staat geregistreerd bij A. Veenhof in Gieten. Uit de moederlijn lopen twee nakomelingen in Amerika, een daarvan Ammeretto (v. Numero Uno) wordt uitgebracht in het 1.60m-springen en een andere in de CCI-3*-eventing, Imposant (v. Zirocco Blue VDL).

Valocia

De nummer drie was Valocia, een dochter van Eldorado van de Zeshoek uit de elite sportmerrie Funalocia (v. Bugatti VDL). In de moederlijn meerdere internationale sportpaarden in, eveneens, meerdere disciplines. Onder andere het Zware Tour-dressuurpaard Adelheid (v. Flemmingh) en Edelman (v. Sebastiaan), 1.60m-springen. Ze is van f/g L.W. Boelens uit Een, medegeregistreerde is L.N.M. Tel op hetzelfde adres. “Een sterk gebouwd veulen, ze staat goed in het rechthoeksmodel en beschikt over een mooie bovenlijn. Draven doet ze opvallend lichtvoetig en actief. In haar sterke galop toont ze veel balans en veel afruk in haar achterbeen”, besluit Beukers.

Bron: KWPN