Veulenkeuring Harich: Bijna 60 veulens door naar CK

Van de ruim tachtig spring- en dressuurveulens op de veulenkeuring in Harich kregen er 56 een uitnodiging voor de Centrale Keuring. In de springrichting kwam zowel de kampioen bij de hengst- als bij de merrieveulens van VDL Stud. In de dressuurrichting was K. Reitsma succesvol: hij fokte de reservekampioen bij de hengstveulens en de kampioene bij de merrieveulens.

In de springrichting kreeg bij de merrieveulens O’Dame VDL (Etoulon VDL x Brugal VDL) het kampioenslint omgehangen. “Dit is een extra gemodelleerd, zeer atletisch veulen met een gemakkelijke manier van bewegen. Ze heeft veel balans en een actief gebruik van het achterbeen in galop. Een heel compleet veulen met een top galop”, vertelt Bart Henstra over de springkampioene van VDL Stud.

Succes voor Sietse van der Meer

Osuussina (Colman x Calido I) werd reservekampioene en Orsinaa (Harley VDL x Indoctro) eindigde op plaats drie. Beide veulens komen van fokker Sietse van der Meer. “De Colman is heel correct gebouwd en nog iets arm in de bespiering, maar ze heeft een opvallend goede galop met daarin veel kracht en afdruk. Een heel sterk gebouwd veulen. De Harley VDL is een jong, chique en bloedgemaakt merrieveulen met een lichtvoetige galop en daarin veel balans.”

Nog een kampioen van VDL

Bij de hengstveulens kwam er eveneens eentje van VDL Stud op kop. Onane VDL (Untouched x Chin Chin) is een halfbroer van KWPN kampioen Freeman VDL. “Dit is een bloedgemaakt en heel atletisch veulen met goede verhoudingen. Hij galoppeert heel goed, kan daarin goed schakelen en is heel lichtvoetig.”

Reservekampioen

Odano (Cantona VDL x Van Gogh, fokker T. Dijkstra) werd reservekampioen. “Een heel correct gebouwd en aansprekend veulen met goede bespiering en veel afdruk in galop. Als derde eindigde Oak Grove VDL (Arezzo VDL x Etoulon VDL) van VDL Stud. “De Arezzo VDL is een echte krachtpatser. Hij is aansprekend, staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een mooie voorhand en veel afdruk in galop.”

Dressuurkampioen

In de dressuurrichting was Oxbow A (Toto Jr. x Vivaldi) van fokker A. van der Meer bij de hengstveulens de opvallendste. “Dit is een langgelijnd, heel correct gebouwd veulen. Met name in draf blonk hij uit met zijn goede houding en beentechniek. Hij kan goed schakelen in beweging en is lichtvoetig. Reservekampioen werd Outlaw (Daily Diamond x Florencio, fokker K. Reitsma). “Ook dit is een heel correct veulen, met goede bespiering en veel afdruk in beweging. Ten opzichte van Oxbow A liet hij het in de stap wat zitten. Hij draaft en galoppeert met veel afdruk, veer en kan goed schakelen.”

Kampioene van Reitsma

Bij de hengstveulens moest K. Reitsma genoegen nemen met de reservekampioen, maar bij de merrieveulens leverde hij de kampioene: Ovieni (For Romance I x Krack C). “Een heel fijn, compleet dressuurveulen die met veel gemak en goede beentechniek beweegt. Ze heeft goede verhoudingen in haar model en beweegt mooi bergopwaarts.

Van Uytert-hengsten

Olympiana F (In Style x UB40, fokker H.S. Faber) eindigde als reservekampioene. Odexandra KDH (Just Wimphof x Rhodium, fokker J.A. Kuipers) werd derde. “De In Style is een bloedgemaakt, lichtvoetig bewegend merrieveulen dat gemakkelijk kan schaleken. Het nog jonge Just Wimphof-veulen is ruim een maand oud en heel correct gebouwd, met goede bespiering en ontwikkeling. Ze beweegt met een goede beentechniek en afdruk.”

Bron: KWPN