Veulenkeuring Terschuur: Kampioenen van Carrera VDL, Fürst Toto en Alexandro P

Op de veulenkeuring in Terschuur werden de kampioenen geleverd door Carrera VDL, Fürst Toto en Alexandro P. Bij de springveulens was het Tunanita (Carrera x Charisma) die het kampioenslint kreeg omgehangen. Vier veulens mogen over over twee weken naar de NVK in Ermelo. Bij de dressuurveulens was veel kwaliteit en mochten er maar liefst acht door naar de NVK. Tango Lady (Fürst Toto x Dancier) werd kampioen en The King J (v. Alexandro P) won bij de Gelderse veulens.

De springveulens werden gekeurd door juryteam Wim Versteeg en Sandra Schmuecker. Wim lichtte toe: “We hadden geen grote aantallen in de ring en vanwege het aanhoudende slechte weer werden ook nog enkele veulens afgemeld. Toch was er zeker sprake van kwaliteit; we hebben de vier veulens uit de kopgroep dan ook kunnen afvaardigen naar de Nationale Veulenkeuring over twee weken.

Kampioen werd Tunanita, een heel goed gemodelleerd merrieveulen met een aansprekend front, dat op de goede manier draaft en steeds in de goede houding galoppeert met veel balans en ruimte. Tunanita is een dochter van Carrera VDL uit NMK- en elitemerrie Hunanita (v. Charisma) van f/g Joop van Wessel uit Zwartebroek. De reservekampioen Tunita komt uit dezelfde stal. Zij is een dochter van Baltic VDL uit de preferente elitemerrie Gunanita. “Zonder meer ook een aansprekend veulen, dat op een functionele manier draaft en goed galoppeert, maar daarbij iets meer op de voorhand gaat dan de nummer één en vandaar dus deze plaatsing”, aldus Wim.

Tango Lady kampioen dressuurveulens

Ook bij de dressuurveulens was er sprake van veel kwaliteit. Uit deze groep mogen er maar liefst acht door naar de Nationale Veulenkeuring. Deze veulens werden beoordeeld door Arie Hamoen en Luuk Smetsers. Arie lichtte toe: “De dressuurveulens vormden een hele kwaliteitsvolle rubriek, met name in beweging. Ondanks de vanwege de regen gladde bodem lieten ze zich heel goed zien. Als eerste mocht opstellen Tango Lady. Nog een heel jong veulen van 16 juli, maar wel een veulen met heel veel rasuitstraling en opvallend gemak van lopen, ook in een laag tempo. Schakelen deed ze heel makkelijk, steeds in een goede balans en een sterk gebruik van het achterbeen.” Tango Lady (v. Fürst Toto x Dancier) is van f/g Matthijs Maat uit Doorn.

Terette reservekampioen

De reservetitel ging naar Terette (v. New Dreams) uit de voorlopig keurmerrie Merette (v. High Five US) van f/g familie Kamphorst uit Zwartebroek. “Een ouder veulen, uit maart, voldoende ontwikkeld en zeer goed gemodelleerd. Ze liet veel techniek in beweging zien, maar ging net iets minder bergop dan de kampioen. Misschien wel leeftijd gerelateerd door de groeispurt die ze doormaakt, maar wij moeten beoordelen wat we zien.” In de moederlijn van dit veulen zien we veel sport.

Gelders

Naast spring- en dressuurveulens werden ook drie Gelderse veulens voorgesteld in Terschuur. Natuurlijk in veel kleinere getale dan afgelopen zaterdag tijdens de Nationale Dag van het Gelders Paard in Ermelo, maar er eindigde wel een kwaliteitsvol hengstveulen boven aan: The King J (v. Alexandro P) van Albert de Jong uit Ophemert. Moeder is Cileentje (ster pref sport v. Waterman). “Een lang gelijnd veulen, dat heel atletisch bewoog en daarom hebben we hem tevens uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring. Voor een hengstveulen zou hij nog even wat meer front mogen hebben als hij opgesteld staat, maar hij beschikt wel over een zeer goed Gelders type”, besluit Arie.

Bron: KWPN