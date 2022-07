Veulenkeuring Terschuur: Kampioenen van Livius en Baltic VDL

Op de veulenkeuring in Terschuur was de titel bij de dressuurveulens voor de Livius-dochter Serette, zij komt uit dezelfde merrielijn als het internationale Lichte tour-paard Hero-K. Beste springveulen was Sunita, een dochter van Baltic VDL uit het succesvolle lijntje van de familie Van Wessel.

Kampioen bij de dressuurveulens werd de Livius-dochter Serette. Haar fokker G. Kamphorst fokte uit overgrootmoeder Uerette (Silvano N) al het internationale Inter-I paard Hero-K van Saskia Poel Moeder Merette is een dochter van High Five US. Nu staat ook G.H. Kamphorst als medefokker genoteerd. Inspecteur Marcel Beukers sprak van een aansprekende kopgroep bij de dressuurveulens.”Serette is een goed ontwikkeld, hoogbenig, aansprekend veulen met een lange hals en veel bloed. Ze draafde met een hele goede techniek, lichtvoetig en in galop heeft ze veel techniek en afdruk.”

Het reservekampioenschap was voor Saffier W. Joop van Wessel fokte deze zoon van Desperado uit Miganita elite IBOP-dr PROK van Governor. Grootmoeder BIganita gaf van Apache al een lichte Tour- en een ZZ-Zwaar-paard. “Een voldoende ontwikkeld, aansprekend veulen met een goed front die in beweging de hals iets verticaal hield. Hij heeft daarin wel veel techniek maar zou iets meer lichaamsgebruik mogen tonen.

Weer Kamphorst

En ook op de derde plaats eindigde een veulen van G. Kamphorst uit Zwartebroek. Dit keer was het de Lloyd-zoon Santiago K (uit Fivesta M.H. elite EPTM PROK van Vivaldi). “Een ruim voldoende ontwikkeld veulen met voldoende lengte. Hij heeft een aansprekend front is wel iets steil gekoot, maar in de beweging maakt hij veel houding en heeft afdruk, wel zou hij iets meer ruggebruik kunnen tonen.

Op de vierde plaats zagen we Sammy H, een zoon van My Blue hors Santiano uit Kiki H elite EPTM-0dr PROk van Googel, fokker Topfokbedrijf M. Hanegraaf B.V. uit Vinkel. “Een goed ontwikkeld aansprekend veulen met voldoende lengte. In de bovenlijn zou hij even sterker mogen zijn. De beweging heeft veel afdruk en techniek maar hij zou iets meer met de schoft omhoog mogen bewegen.

Zes naar NVK

En nog twee veulens mogen hun opwachting gaan maken op het NVK. Om te beginnen de als vijfde geplaatste Sarai Verdoni (Kjento uit Maia B ster IBOP PROK van GLOCK’s Toto jr, fokker N.M.H. van Dommelen uit Dieren. Grootmoeder Rhea B kennen we ook als de moeder van Lotje Schoots’ Zware Tour-paard Athene B uit de bekende fokkerij van de Familie Bleeker en de goedgekeurde hengst Nordic Blue Hors (v.Totilas). “Een zeer aansprekend veulen met een mooi hoofd en veel front. Ze heeft een goede bovenlijn en draafde in de finale met meer souplesse en techniek dan in de eerste ronde. De galop was nog een beetje moeilijk.”

En het zesde veulen was de door J.G. Keijnemans-Bos uit Nederhemert gefokte Las-Vegas-zoon Seattle Keijn (uit Felinez elite IBOP-dr Sport-dr PROK van Sandreo die zelf Z2 liep en van Desperado al een Z2 dressuurpaard gaf. “Een goed ontwikkeld veulens die iets meer bloed zou mogen tonen. Ze heeft wel veel ftont en toont een goede bewegingtechniek waarin ze nog iets meer zou kunnen overtuigen.”

Springkampioen voor Van Wessel

Bij de springveulens ging het kampioenslint naar de nummer 1 van de startlijst Sunita. Deze gaat net als de dressuurveulens van Joop van Wessel terug op de stammoeder Fanita. Uit deze tak worden echter al decennialang springpaarden gefokt. Sunita is een dochter van Baltic VDL uit Gunita elite pref IBOP PROK van Corland. “Een goed ontwikkeld, langgelijnd, aansprekend veulen die voldoende front heeft en een goede bovenlijn. De beweging is actief, maar iets op de voorhand. Ze heeft wel een goede ruimte en voldoende souplesse.”

Daarmee verwees ze de door G.J.A. Maaldeirink uit Zelhem gefokte Sunny Boy MZ naar het reservekampioenschap. Deze zoon van Poker de Pariiposa (uit Heidy MZ elite Sport-spr PROk van Zambesi) komt uit dezelfde stam als het Grand Prix-paard Cappachio en waardeerde zich op in de kampioenskeuring. “Een ruim voldoende ontwikkelde aansprekend langgelijnd veulen die iets bespiering mist in de bovenlijn. De draf zou iets krachtiger mogen zijn maar met name in de kampioenskeuring galoppeerde hij met veel afdruk en souplesse.”

Op de derde plaats eindigde wederom een veulen van Joop van Wessel. Dit keer was het Silverstar W, een zoon van Verdi uit Nulanita elite IBOP-spr PROK van Cornet Obelenski, een halfzus van de moeder van de kampioen. “Een ruim voldoende ontwikkeld aansprekend veulen die iets neerwaarts is in de romprichting maar voldoende front heeft. Hij draafde lichtvoetig en in de galop heeft hij een goede balans. In de kampioenskeuring was hij iets moe.”

Bron: KWPN