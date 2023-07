Veulenkeuringen Zuidenveld en Eext: Trouble JL, Livius, New Pleasure VDL en Extreme US leveren kampioenen

Bij de veulenkeuringen in Zuidenveld en Eext werden vier veulens gehuldigd tot kampioen. Dat zijn nazaten van Trouble JL, Livius, New Pleasure VDL en Extreme US.

Tot kampioen van de springveulens in Zuidenveld werd uitgeroepen Trouble JL (v. Carrera VDL). “Een aansprekend en hoogbenig veulen, duidelijk in het rechthoeksmodel gebouwd. Een heel atletisch veulen ook, dat galoppeerde met veel balans”, aldus Marcel Beukers die samen met Bart Henstra keurde. Hij staat geregistreerd bij J.M. Katoele-Elling in Hooghalen.

Talitha

Als reservekampioen mocht opstellen Talitha (Airplane x Harley VDL), geregistreerd bij H. Wilting uit Wachtum. “Een rassig en lang gelijnd veulen met een aansprekend hoofd. Correct bespierd met een mooi front. Ten opzichte van de nummer één zou ze in galop iets meer ruimte mogen hebben, daarin liet ze wel veel lichtvoetigheid en balans zien”, aldus Marcel Beukers.

Tivaldi First

In de richting dressuur ging Tivaldi First (Livius x Fürstenball) voorop. Hij staat geregistreerd bij J. Martens in Havelte. Marcel Beukers: “Een lang gelijnd veulen met veel front en een opvallende schoft-/schouderpartij. In beweging maakte hij de gewenste houding en draafde met veel techniek en afdruk.”

Tempranillo LK

De reservetitel ging naar Tempranillo LK (Expectation PS x De Niro). “Een aansprekend veulen, op stand zouden we graag nog iets meer bespiering op haar hals willen. Ze beschikt wel over een hele goede bovenlijn en toont een mooi rechthoeksmodel. Draven doet ze steeds in een goede houding en schakelde daarbij heel makkelijk. In de finale oogde ze wat vermoeid, maar zonder meer een heel fijn veulen.” Tempranillo LK staat op naam bij de familie Klinkhamer in Sleen.

Tilandra BB

“In Eext deden 65 veulens mee aan de keuring. Kampioen in de springrichting was Tilandra BB (New Pleasure VDL x Quaprice Z) van O. Bakker. “Een heel atletisch gebouwd merrieveulen, goed in het rechthoeksmodel. Galopperen deed ze lichtvoetig met een fijne balans en ruimte, waarbij ze heel makkelijk changeerde.” In de merrielijn komen we naast verschillende internationale springpaarden tevens de Grand Prix-springpaarden Dior, Erdento, Melandra en de KWPN goedgekeurde Baltic VDL tegen.

Top of Line

Aansluiten als tweede mocht Top of Line (Next in Line x Numero Uno), geregistreerd bij H.J. Visscher uit Westdorp. “Een goed ontwikkeld en gemodelleerd veulen met een fraaie halsvorm. Opvallend was zijn goede lichaamsgebruik en de kracht waarmee hij galoppeerde alsmede de balans.” Ook in deze moederlijn staan twee Grand Prix-springpaarden, te weten Gijs, Sir en Troyes.

Tamina Delin BS

Tamina Delin BS (Extreme US x Tuschinski) van B. Bartelds uit Gieterveen viel op bij de dressuurveulens. “Een heel aansprekend en scherp gemodelleerd veulen, atletisch gebouwd met veel uitstraling en een opvallend front. Zowel in de eerste als tweede ronde liep ze heel makkelijk met van nature veel houding en souplesse. In draf liet ze een fijne beentechniek zien en galopperen deed ze met veel afdruk, ruimte en balans.”

Torres EMJ

Reservekampioen werd Torres EMJ (Next Pitch x Gotcha-Utopia), geregistreerd bij E. Aardema-Drogt uit Schoonebeek. “Een hoogbenig en atletisch veulen met een mooie lang doorlopende schoft en een goede bovenlijn. Ze bewoog met veel techniek, lichtvoetig en met veel afdruk”, besluit Marcel Beukers.

Bron: KWPN