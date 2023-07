Veulens uit ZZ-Zwaar-moeders in KWPN Online Veulenveiling

Net als in de eerste collectie van de KWPN Online Veulenveiling, hebben de dressuurveulens ook in de tweede editie de overhand. Op de in totaal 23 veulens, waarvan 18 in de dressuurrichting gefokt, kan van 28 tot en met 31 juli geboden worden. Daarmee komen nakomelingen van succesvolle sporthengsten als In Style, Kyton, Fürst Dior en McLaren eind deze maand onder de virtuele hamer.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. In de maanden juli tot en met oktober worden in totaal acht online veilingen georganiseerd, waarvan dit de tweede is.

Sportstammen

Meerdere dressuurveulens komen uit moeders die zelf succesvol zijn geweest in de sport. Het hengstveulen Troubadour Thijs CBT (v.Fontaine TN) komt uit een moeder die zelf op ZZ-Zwaar-niveau presteerde en vertegenwoordigt een veelzijdige sportstam. Ook hengstveulen Tambori (v.Taminiau) heeft een moeder die zich tot op ZZ-Zwaar-niveau heeft bewezen en is verwant aan Lichte Tour-paarden als Full Color (v.Vivaldi), Inspiration PF (v.Everdale) en Reduson’s Patser (v.Jazz). De Fürst Dior-dochter Tove Dior de Landra is uit een ZZ-Licht-merrie gefokt en het Vaderland-merrieveulen Talk of the Town is zelf een halfzus van het internationale Lichte Tour-paard Fantasy (v.Lord Leatherdale). De Barton VDL-dochter Tina komt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Helga (v.Chagall D&R) van Matt Frost. Al met al zijn de prestatiegenen binnen deze collectie weer ruimschoots aanwezig.

Springveulens

In de springrichting komen twee veulens uit de sterke Lottie-/Zottie-stam. Zo zijn de Mr.Cornet de Regor-zoon Triple Corn H.S. en het Moreno Grove-hengstveulen Triumph van moederszijde verwant aan het internationale 1.60m-springpaard Brown Sugar (v.Chacco-Blue) van Ibrahim Hani Bisharat. Merrieveulen Timberlina JB (v.Denzel van ’t Meulenhof) komt uit de bekende Oberlina-stam en haar moeder Niberlina JB is een jonge halfzus van het internationale 1.55m-springpaard Glock’s Ambelina JB (v.Berlin) van Robert Puck.

Collectie vanaf vandaag online

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 28 juli kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 31 juli vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] , 0341-255511.

