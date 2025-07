Vier dochters van McLaren en Las Vegas naar NMK

De Lichte Tour-hengsten McLaren en Las Vegas hebben beide vier dochters geselecteerd gekregen voor de Nationale Merriekeuring. Onder hen de CK-kampioenes van Friesland, Zuid-Holland en Drenthe. De ontknoping van het merriekeuringsseizoen staat op 1 augustus gepland.

In Friesland werd een dochter van McLaren uitgeroepen tot CK-kampioen, en in Drenthe en Zuid-Holland viel die eer ten deel aan dochters Las Vegas. Beide verervers kregen in totaal vier dochters geselecteerd voor de Nationale Merriekeuring.

Kjento en Next Level

Met beide drie dochters op de NMK hebben Next Level en Kjento eveneens een goede indruk gemaakt dit merriekeuringsseizoen. Kjento had ook al de meeste paarden geselecteerd voor de halve finale van de Pavo Cup. In totaal zijn er 44 dressuurmerries uitgenodigd voor de NMK.

Bron: KWPN