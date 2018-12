Vier hengsten drie keer foutloos in klasse L

Het lukte vrijdag vier hengsten om in de Blom Hengstencompetitie klasse L voor de derde keer op rij een dubbel foutloos parcours af te leggen. Jubel ES, Justice HL, Jay Star en Je Suis Equus Tame hebben na alle wedstrijden de teller op nul strafpunten staan.

Jubel ES (Harley VDL uit Maxime O keur prest van Lauriston, f/g Egbert Schep) werd gereden door Bart Lips. De zeer rijdbare en met goede reflexen springende Justice HL (Harley VDL uit Noblesse Oblige elite pref prest PROK van Epilot, fokker Corry Dolstra) kwam uit onder Caroline Müller. De met atletisch vermogen en goed lichaamsgebruik springende Big Star-zoon Jay Star (uit Earl Grey elite IBOP-spr sport-spr PROK van Cardento, f/g Alexandra van der Peijl) werd gereden door Guido Schoemaker en de zeer goed meewerkende, met top reflexen springende Je Suis Equus Tame (Qlassic Bois Margot uit Tame Tame van Quaprice Z, fokker S.N.C. Brohier) bleef foutloos onder Steven Veldhuis.

Sterke jaargang

Daarnaast bleven er tien KWPN-hengsten vandaag in Zuidbroek dubbel foutloos. De met veel vermogen en achter goed openende Jacquet-Go (Thunder van de Zuuthoeve uit Trophie Tinea Go keur sport-spr prest van Lux, f/g Harry van de Goor) met Jarno van Erp was er daar en van, net als de met veel afdruk en goede sprongafloop springende Jagger SRK (Untouchable uit Uminka elite d-oc van Burggraaf, fokker Stoeterij Landetta) onder Mark Bunting.

De met een fijne techniek en ruim voldoende vermogen springende Jargon (Farfan M uit Celebration Z van Calvin Z, fokker H.J.M. Span) onder Marco Brinkman was ook een van de dubbel foutlozen van vandaag net als de voorzichtige en met veel instelling springende Jappeloup (Comme Il Faut uit Coralie van Cassini I, fokker Merschmann) onder Pim Mulder.

De duidelijk progressie makende, goed galopperende Verdi-zoon Eurocool’s Just Apple (uit Ulina du Rouet stb pref prest PROK van Baloubet du Rouet, f/g Nico van Maaswaal) onder Remco Been was de negende dubbel foutloze KWPN-hengst en de met veel vermogen en afdruk springende, sterk galopperende Jukebox (Padock du Plessis uit Bola elite IBOP-spr pref PROK van Vainqueur, f/g Jan van Kooten en Reinie Tewis) onder Laurens Houben zette de teller op tien.

Ook de KWPN-gefokte, Zangersheide gekeurde Jimi WS Z (Carrera VDL uit Zindita ster pref van Chin Chin, f/g Waaijstud), die met voorzichtigheid en goede instelling springt, realiseerde onder Biba McCaul een dubbel foutloos resultaat.

Bron: KWPN