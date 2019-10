Vier merries ster op Friese thuiskeuring

Alle negen paarden, die inspecteur Bart Henstra afgelopen week kreeg aangeboden bij zijn ronde thuiskeuringen in Friesland, kregen minimaal 70 punten voor het exterieur. Vier van hen verdienden het sterpredicaat.

Vier dressuur- en vijf springpaarden zijn beoordeeld op de thuiskeuringen in Friesland. Twee stamboekmerries konden worden verhoogd naar stermerrie, doordat ze beide al het sportpredicaat verdiend hebben. De 21-jarige Rebecca (Furore uit Angelique pref prest van Oldenburg, fokker G. Boksma uit Drogeham) van K. Hoekstra uit Kollumerzwaag, die in het verleden met prestaties op 1.30m-niveau het sportpredicaat behaald heeft. “Deze merrie heeft zich goed bewaard, is goed ontwikkeld en voldoende langgelijnd. Ze mocht iets meer bespiering in de bovenlijn hebben maar zoogt ook een veulen, en ze toonde zich nog goed fit”, omschrijft Henstra de merrie.

Dressuurmerries

Bij fokker A.R.J. Jansma uit Ee kregen twee sport-dressuur merries het sterpredicaat met 75 punten voor exterieur. De zevenjarige Heya Strade A.R.J. (Uphill uit Astrade II elite sport-dres PROK van Tango) presteert op ZZ-Licht niveau en de één jaar jongere Illustrade A.R.J. (Davino V.O.D. uit Day Strade ster PROK van Wynton) is geklasseerd op Z2-niveau. “De Uphill is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, aansprekend is en een goede bespiering heeft. De Davino V.O.D.-dochter is een jeugdige, langgelijnde merrie met veel bloeduitstraling.” De zesjarige bonte Impressive Colours van de Rheehoeve (Charmeur uit Bumbalou van de Rheehoeve van Sunny Boy) van fokker S. Roggen uit Rhee verdiende het sterpredicaat als sport-dres merrie met 70 punten voor exterieur. “Deze charmante merrie van 1.65m is voldoende langgelijnd en heeft een aansprekende voorhand”, aldus Henstra.

Bron: KWPN