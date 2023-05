Vier predicaatmerries op Stal Hendrix-competitie

Vier vierjarige paarden hebben via de derde wedstrijd van de Stal Hendrix-competitie in Kessel een predicaat of graadverhoging gekregen. Olivia HX (Jacadello x Andiamo) van fokker Stal Hendrix kreeg met 80/85 de hoogste bovenbalk. Zij werd direct keur verklaard en werd derde in de competitiewedstrijd.

“Dit is een goed ontwikkelde merrie met sterke bovenlijn en hard fundament. Ze galoppeert met veel balans en springt met veel afdruk. Ze springt daarbij goed naar boven, met een goede techniek en veel atletisch vermogen.”

Bovenbalk van 75/80

Twee merries zijn ster en keur verklaard met een bovenbalk van 75/80. Allereerst Once Especiale (Balou du Rouet x Vittorio, fokkers Christien Delissen en Jack Verstappen). “Dit is een charmante merrie met een goed gevormde voorhand en hard fundament. Ze springt met snelle reflexen, goede afdruk en goede beentechniek.” Met dezelfde bovenbalk werd Odette M (Berlin x Vancouver, fokker Th. Maessen) ster en keur. “Dit is een goed gemodelleerde merrie met een sportlichaam. Ze springt met veel afdruk, heeft een goede sprongafloop en toont veel vermogen.”

Graadverhoging voor Orelien Vika

De via thuiskeuring reeds in het stamboek opgenomen Orelien Vika (Ibolensky x Karandasj, fokkers J.W. Vink en J.M. Kateman) werd opgewaardeerd qua exterieur en kwam daarmee uit op 75/75. “Deze langgelijnde merrie heeft een sterke bovenlijn en een ruime galop. In het parcours viel ze positief op met name vanwege haar vermogen.” Orelien Vika werd hierdoor direct elite.

Bron: KWPN