Vier springsterren bij jong KWPN

Met de stamboek- en Centrale Keuring van Jong KWPN vond de aftrap van het keuringsseizoen plaats. Zowel de dressuurpaarden als de springpaarden werden beoordeeld door Petro Trommelen en Henk Dirksen. Het leverde vier sterren in de springrichting op.

In de springrichting kwamen er voor de stamboekkeuring drie merries en een ruin in de baan. Alle vier verdienden zij het sterpredicaat.

Merries

In de rubriek 4 t/m 7-jarige merries ging dat om Just A Girl Like Lady (Up to Date uit Lady Like elite sport van Nimmerdor). Ze is gefokt bij R. Bouwkamp te Veeningen en werd voorgesteld door Jong KWPN-lid Anna Akse.

In de categorie 8 jaar en oudere niet KWPN-merries maakte vooral Havanne van de Noordheuvel indruk. Deze als veulen als Belgisch geregistreerde dochter van Verdi uit Philadelphia Z (v. Papillon Rouge) heeft zich al volop in de sport bewezen. Zij werd voorgesteld door Lynn Eggink van Jong KWPN.

Vervolgens verscheen Wondersteen (v. Revenge W) in de baan. Zij komt uit prestatiemerrie en Armstrong-dochter Friedel. De goed ontwikkelde bruine merrie is gefokt en staat geregistreerd bij J.A. van Hout in Bergen en verscheen in de baan aan de hand van Colette van Hout van Jong KWPN.

Hanley-zoon ook ster

De enige ruin in het gezelschap was Never Forget (Hanley uit Dreamer keur van Quasimodo, f/g J. Wensink uit Hall) en in de baan samen met Manon Wensink. Hij kreeg een verdiende graadverhoging, maar geen uitnodiging voor het CK wat even later plaatsvond.

Bron: KWPN / Horses.nl