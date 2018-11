Vierjarige KWPN-hengst Jackass onverwacht overleden

De vierjarige KWPN-hengst Jackass is vandaag onverwacht overleden. De Untouched-zoon had dinsdag last van koorts, waarvoor hij door de dierenarts is behandeld en leek woensdag weer helemaal in goede doen, maar werd vanmorgen dood in zijn stal aangetroffen.

“We zijn er kapot van”, vertelt Joop Aaldering, die de hengst samen met Kyra Swelheim en E.M.J. Sleutels gefokt heeft en nog steeds in eigendom had.

Niet helemaal lekker

“Dinsdag was hij niet helemaal lekker, daarom zijn we ook niet met hem naar de hengstencompetitie gegaan en hebben we de dierenarts erbij gehaald. Woensdag at hij weer en zag het er gewoon goed uit, maar toen Mathijs (van Asten) vanmorgen in de stal kwam was hij overleden.”

Jackass werd vorig jaar ingeschreven met 81 punten waaronder een 9 voor zijn snelle reflexen.

Bron: Horses.nl