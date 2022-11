Vijf keur/elitemerries via GMB Luttenberg

Tijdens de GMB Jonge springpaardencompetitie heeft het juryteam van het KWPN 90 vierjarige paarden gescoord ten behoeve van de dataverzameling. Aansluitend konden zes merries opgenomen worden in het stamboek.

Stamboekopname via jongepaardencompetities is een laagdrempelige manier om paarden aan te bieden voor het opnemen in het stamboek en/of toekennen van predicaten. Tegenwoordig is het mogelijk om op deze wijze zelfs het keur- of elitepredicaat te bemachtigen.

Op fokdoel en sport selecteren

”Daarnaast hebben we 90 vierjarige springpaarden gescoord volgens het puntensysteem van de IBOP, waarbij we dus cijfers toekennen voor onder meer de techniek, reflexen en vermogen. Deze scores worden verwerkt ten behoeve van de dataverzameling van jonge paarden onder het zadel”, legt inspecteur Stan Creemers uit. ”We kunnen via de jongepaardencompetities dicht op het fokdoel, de sport, selecteren. En voor de fokkers is het makkelijk om direct voor stamboekopname te gaan.”

Zes paarden opgenomen in stamboek

In Luttenberg zijn zes paarden opgenomen in het stamboek, vijf van hen zijn keur dan wel elite geworden. Zo kreeg de goed gemodelleerde Noilly Prat Apple (Comilfo Plus Z uit Wijnappel elite IBOP-spr pref prest PROK D-OC van Contendro I) van fokker Nico van Maaswaal 80 punten voor het exterieur. Ze kwam als veulenboek D-OC merrie naar de wedstrijd en kon als elitemerrie huiswaarts keren. De met snelle reflexen springende Next Star (Impressive VDL uit Valery keur pref prest van Niveau) van fokker W.W. Brinkhoff uit Langezwaag werd direct ster en keur met 75 punten voor exterieur en een andere opvallende merrie was Ninja Balia SMH (Aganix du Seigneur uit Gin Gin Balia SMH/SVN elite sport-spr pref PROK D-OC van Chin Chin, fokker Minne Hovenga). Met 70 punten voor exterieur werd deze merrie van Esther Hovenga/Stal Seldsum direct elite. Haar moeder sprong met Liza Houwen-Tiebot op 1.50m-niveau, en Ninja Balia SMH werd opgenomen met 80 punten voor zowel reflexen als vermogen.

Bron: Horses.nl/KWPN