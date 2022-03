Vijf springhengsten en dressuurhengst Johnny Depp erkend door KWPN

De hengstenkeuringscommissie springen heeft AS Bombay, Ermitage Kalone, Feromas van Beek Z, Luigi d’Eclipse en Milton Z voorgedragen voor erkenning. De hengstenkeuringscommissie dressuur droeg Johnny Depp voor. Het Algemeen Bestuur heeft de voordrachten overgenomen, waarmee de zes hengsten nu KWPN-erkend zijn.

De hengsten AS Bombay (Diamant de Semilly x Contender) , Feromas van Beek Z (Fantomas de Muze x Tangelo van de Zuuthoeve), Luigi d’Eclipse (Catoki x Calato) en Milton Z (Mylord Carthago x Sandro Boy) zijn voorgedragen op basis van hun prestaties in de internationale springsport. Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) en Ermitage Kalone (Catoki x Kannan) zijn erkend vanwege hun exceptionele prestaties op het WK voor jonge Dressuur-/Springpaarden.

Verruiming selectiereglement

Sinds vorig jaar heeft het KWPN de selectiereglementen van de dressuur- en springpaarden verruimd, waardoor het mogelijk is om een goed presterende hengst al in een eerder stadium te erkennen. Een zeven- of achtjarige springhengst komt in aanmerking voor erkenning wanneer hij internationaal drie keer is geplaatst over een minimumhoogte van 1,40 m. (zevenjarigen) of 1,45 m. (achtjarigen). Zes- en zevenjarige hengsten die deelnemen aan het WK voor Jonge Springpaarden komen in aanmerking voor erkenning als zij daar exceptioneel presteren. Voor de dressuurhengsten geldt hetzelfde op het WK voor Jonge Dressuurpaarden.



AS Bombay

De elfjarige AS Bombay (Diamant de Semilly x Contender) springt zelf met Wout-Jan van der Schans in het 1,60 m. Ze waren onder andere vierde in de Nations Cup van Kronenberg en stonden tijdens het NK van 2020 eerste in het tweede onderdeel.

AS Bombay voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen betreffende straalbeen en spat. De genoomfokwaarde en de exterieurbeoordeling leveren geen bemerkingen op. AS Bombay heeft een genoomfokwaarde van 99 (37% betrouwbaarheid). Hij is geen drager van het WFFS-gen.

Feromas van Beek Z

De tienjarige Feromas van Beek (Fantomas de Muze x Tangelo van de Zuuthoeve) is succesvol in de sport met Gilles Thomas. Ze waren afgelopen jaar derde in de Sires of the World in Lanaken, eerste in Zandhoven (1,50 m), derde in Rouen (1,50 m) en derde Global Tour in Monte Carlo (1,50 m).

Feromas van Beek Z voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen betreffende straalbeen en spat. De genoomfokwaarde en de exterieurbeoordeling leveren geen bemerkingen op. Feromas van Beek Z heeft een genoomfokwaarde van 96 (38% betrouwbaarheid). Hij is geen drager van het WFFS-gen.

Ermitage Kalone

De achtjarige Ermitage Kalone (Catoki x Kannan) is met Gilles Thomas succesvol op 1.45m-niveau, ze waren afgelopen jaar meerdere keren geplaatst bij de jonge springpaarden. Als jong paard was Ermitage Kalone succesvol in de Belgische hengstencompetitie. Vorig jaar kreeg hij de Young Stallion Award bij het BWP.

Ermitage Kalone voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen betreffende straalbeen en spat. De genoomfokwaarde en de exterieurbeoordeling leveren geen bemerkingen op. Ermitage Kalone heeft een genoomfokwaarde van 98 (39% betrouwbaarheid). Hij is geen drager van het WFFS-gen.

Luigi d’Eclipse

De elfjarige Luigi D’Eclipse (Catoki x Calato) wordt momenteel in de sport uitgebracht door Marlon Modolo Zanotelli. Deze combinatie was afgelopen jaar tweede en derde in de Global Tour van Samorin op 1,55m en 1,50 m.-niveau. Afgelopen KWPN Hengstenkeuring waren er twee zonen van Luigi D’Eclipse aangewezen voor de tweede bezichtiging bij het KWPN, één van hen is aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Luigi d’Eclipse voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. De genoomfokwaarde en de exterieurbeoordeling leveren geen bemerkingen op. Luigi d’Eclipse heeft een genoomfokwaarde van 100 (37% betrouwbaarheid). Hij is geen drager van het WFFS-gen.

Milton Z

De elfjarige Milton Z (Mylord Carthago x Sandro Boy) was in Nederland succesvol met Pim Mulder. Afgelopen jaar was hij onder andere derde in de Nations Cup van La Baule, met 0 en 4 strafpunten. Ditzelfde resultaat had hij in de Nations Cup van Rotterdam. Inmiddels wordt Milton Z uitgebracht door Marcus Ehning.

Milton Z voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen betreffende straalbeen en spat. De genoomfokwaarde en de exterieurbeoordeling leveren geen bemerkingen op. Milton Z heeft een genoomfokwaarde van 97 (37% betrouwbaarheid). Hij is geen drager van het WFFS-gen.

Johnny Depp

De achtjarige Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) is succesvol onder het zadel van Renate van Uytert-van Vliet, samen boekten zij al diverse overwinningen in jongepaardencompetities, zoals de overwinning van de Subli Cup in 2019 en 2020, de Pavo Cup voor vijfjarige paarden in 2019 en een bronzen medaille tijdens de Hippiade in de klasse Z2. Johnny Depp selecteerde zich drie maal voor het WK Jonge dressuurpaarden en nam (wegens het niet doorgaan van het WK in 2020) tweemaal deel. Als vijfjarige behaalde hij in de finale de zesde plaats en afgelopen jaar werd hij zevende in de finale bij de zevenjarigen.

Johnny Depp voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. De genoomfokwaarde en de exterieurbeoordeling leveren geen bemerkingen op. Johnny Depp heeft een genoomfokwaarde van 101 (49% betrouwbaarheid) en een dressuurfokwaarde van 157 (51% betrouwbaarheid). De hengst is in het verleden door zijn eigenaar op WFFS getest, hieruit bleek dat hij geen drager is van het WFFS-gen. De uitslag van het door het KWPN uitgevoerde controle-onderzoek is nog niet binnen.

