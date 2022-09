Vijf stermerries op stamboekkeuring in Bears

Marcel Beukers en Wim Versteeg kregen vandaag een elftal paarden te beoordeling op de stamboekkeuring bij de VDL Stud in Bears. Vijf van hen behaalden het sterpredicaat. Daaronder de zesjarige Lady Leva WD (Vagabond de la Pomme x Numero Uno), die in combinatie met de al eerder behaalde predicaten, nu het elitepredicaat heeft.

Bij de springmerries werd de sport-merrie Lady Leva WD (Vagabond de la Pomme uit Bea-Leva elite IBOP-spr sport-spr PROK van Numero Uno, fokker Willem Dekker) van Mariëlle Dekker met 75 punten voor exterieur ster. Deze halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Hernandez TN (v. Kannan) presteert reeds op 1,35 m-niveau. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie van 1,77 m die goed in het rechthoeksmodel staat en correct gebouwd is.” In combinatie met het reeds behaalde D-OC en sportpredicaat leverde het vervolgens toegekende voorlopige keurschap Lady Leva WB direct het elitepredicaat op.

Odelinn-Cerise

Van de zes driejarige springmerries werden er drie ster, allen met 70 punten voor exterieur en 80 voor het springen. Allereerst Odelinn-Cerise (Larino uit Cerise elite EPTM-spr pref PROK van Verdi, mede-fokker Team Nijhof) van fokker J.H.M. Linneman, die aansluitend ook voorlopig keur werd verklaard. “Dit is een voldoende ontwikkelde merrie met een aansprekend front. Ze beweegt gemakkelijk en heeft een goede, ruime galop waarin ze gemakkelijk changeert. Ze springt met veel overzicht, kan goed taxeren, lijkt voorzichtig en toonde een goede instelling. Daarbij maakt ze de sprong achter goed af.”

Oklahoma en Odea

Ook Oklahoma (Apardi uit Doklahoma DN van Quaprice Z) van fokker G.R. Turksema uit Roden en Odea (Dakar VDL uit Jodea ster van Arezzo VDL) van fokker E.W. Bijmolt uit Epenhuizen werden ster en voorlopig keur met deze bovenbalk. “De Apardi-dochter is ruim voldoende ontwikkeld en nog heel jeugdig. Ze zou iets meer opwaarts gebouwd mogen zijn en beweegt actief. In galop heeft ze goede balans en kracht. Bij het springen vielen haar afdruk en reflexen positief op en toonde ze goede inzet. De Dakar-dochter Odea is goed ontwikkeld, iets strak in de bovenlijn en ze galoppeert met goede balans. Ze begon wat terughoudend bij het springen maar bouwde positief op, waarbij ze veel inzet en voorzichtigheid liet zien.” Van de vier dressuurmerries werd er één ster.

Bron: KWPN