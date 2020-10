Vijf stermerries via GMB competitie, twee met 85 punten

Tijdens de jonge paardenwedstrijd in IJsselmuiden, konden Henk Dirksen en Marcel Beukers zeven paarden in het stamboek opnemen. Twee merries verdienden 85 punten voor het springen: Leuke Vrouw (v. Emir R) van familie Anhalts en Luzella (v. Cardento) van Stal Falkena-Olff.

Van de zeven beoordeelde merries, konden er vijf ster worden verklaard. De vierjarigenwedstrijd in de GMB competitie werd gewonnen door Leuke Vrouw (Emir R uit Gelukkige Vrouw van Warrant) van fokker W.K. Anholts uit Schoonebeek en mede-geregistreerden B. en R. Anholts-Roeland uit Hasselt.

Ster en keur

Deze merrie viel ook in de smaak bij de KWPN-juryleden, die haar ster én keur verklaarden met 75 punten voor het exterieur en 85 voor het springen. “Dit is een goed ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met een hele lichtvoetige galop. Ze springt met veel afdruk, veel lichaamsgebruik en veel atletisch vermogen. Voor alle springonderdelen konden we haar 85 punten geven”, vertelt Henk Dirksen.

Luzella

Met dezelfde bovenbalk van 75/85 werd Luzella (Cardento uit Fozella ster IBOP-spr sport-spr van Baltic VDL) van fokker Stal Falkena-Olff uit Harich ster en keur verklaard. “Deze merrie was nog iets groen maar maakte een goede indruk. Ze springt met veel afdruk, is heel atletisch en springt telkens met een hele goede sprongafloop.”

Nog één van Falkena-Olff

De Etoulon VDL-dochter Louise (uit Eloise Lan keur IBOP-spr van Zirocco Blue VDL) van fokker Stal Falkena-Olff werd geüpgrade naar keurmerrie met een bovenbalk van 70/80. Deze merrie viel op met haar opvallend goede lichaamsgebruik op de sprong en goede voorbeentechniek.”

Graadverhoging

Stoeterij Van Kleef uit Ede kreeg twee merries ster of keur verklaard. Waaronder de vierjarige La Vie Est Belle VK (Zirocco Blue VDL uit Femke VK elite sport-spr PROK d-oc van Indoctro). “Vanuit de Fokkerijraad is het idee ontstaan om merries op een aantal vooraf geselecteerde jonge paardenwedstrijden op een IBOP-achtige manier te beoordelen. La Vie Est Belle VK was al voorlopig keur en kreeg nu 80 punten voor het springen, waarmee ze definitief keur is geworden.”

Ook de Zangersheide geregisteerde Heineken VDL-dochter High Energy VK werd in het KWPN stamboek opgenomen en gaat nu als predicaatmerrie door het leven dankzij een bovenbalk van 80/75.

Tot slot sprong de Baltic VDL-dochter Limoncello (uit Cognaq van Sydney) van fokker Stal Falkena-Olff naar het sterpredicaat met 70/80. Zij had eerder al voldoende punten voor het exterieur behaald en kon nu onder het zadel goede punten voor het springen laten noteren.

Uitslagen

Bron: KWPN