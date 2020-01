Vijf tuigpaardhengsten strijden om Oregon Trofee

Op zaterdag 1 februari nemen vijf tuigpaardhengsten het tegen elkaar op in de strijd om de Oregon Trofee, die vorig jaar in de wacht werd gesleept door Hubert VDM (Cizandro x Manno). De hengst is dit jaar niet aanwezig, maar de nummer twee, Dylano (Plain’s Liberator x Fabricius), doet wel weer een poging om de titel te veroveren.

Na het winnen van de Manno-Trofee op de Nationale Tuigpaardendag en het kampioenschap dekhengsten vorig jaar, is Dylano één van de favorieten voor de titel. Hij krijgt concurrentie van ereklassepaarden Delviro HBC (Vulcano x Waterman) en Ditisem (Roy M x Manno), de zevenjarige Icellie (Bocellie x Jonker) en nieuwkomer Kane BFT (Bocellie x Unieko).

Bron: KWPN

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!