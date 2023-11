Vijftien dressuurhengsten op weg naar KWPN najaarsonderzoek, L’Avenir niet

Op de tweede zadelpresentatie voor dressuurhengsten in aanloop naar het KWPN Najaarsonderzoek 2023 verschenen vandaag dertien hengsten. In totaal zijn er vijftien hengsten op weg naar de aanlevering. Premiehengst L'Avenir (v. Le Formidable) was wel opgegeven, maar bleef beide presentaties afwezig en zal dus niet worden aangeleverd.

Op de eerste zadelpresentatie op 18 oktober bleven twee hengsten afwezig: de premiehengsten Perle (v. Kjento) en L’Avenir. Perle was met een geldige reden afwezig en was er vandaag wel bij, hij kan dus worden voorgesteld bij de derde presentatie, een formeel beoordelingsmoment.

Voor de premiehengst L’Avenir, die in het voorjaarsonderzoek werd doorverwezen, geldt dat niet, hij kan eventueel volgend voorjaar weer meedoen.

Proud James en Private Dancer

Twee hengsten bleven op de tweede presentatie van vandaag afwezig met een geldige reden: Helgstrands Proud James (v. Jameson) en Private Dancer (v. Le Formidable).

Vijftien hengsten in de race

Daarmee zijn er dus nog vijftien hengsten in de race (dertien hengsten aangewezen via de HK, twee via de herkansing onder het zadel). Op 20 november, bij de aanlevering, volgt de derde en laatste presentatie onder de eigen ruiter en die presentatie is ook een formeel selectiemoment in de hengstenselectie.

Mooie vooruitgang

Het gros van de gepresenteerde hengsten liet zien goed trainbaar te zijn. “Ten opzichte van de eerste zadelpresentatie zagen we bij de meeste hengsten weer mooie vooruitgang. Het zijn en blijven natuurlijk jonge hengsten en het is voor hen altijd een beetje spannend in een nieuwe omgeving, met andere paarden om zich heen”, vertelt hengstenkeuringscommissielid Johan Hamminga op KWPN.nl.

“De ruiters begrijpen steeds beter dat wij geen spektakel hoeven te zien, maar dat wij graag zien dat de hengsten vanuit ontspanning gepresenteerd worden. Bij de meeste hengsten hadden de ruiters dat nog weer beter voor elkaar dan tijdens de eerste zadelpresentatie, dus dat is een positieve ontwikkeling. Het is al meer in de lijn zoals wij het graag willen zien in het verrichtingsonderzoek: goed in balans, goed gedragen en fijn aan de hulpen. Dat stemt ons als commissie zeker positief en we kijken dan ook uit naar de aanlevering op 20 november, waar ze opnieuw door hun eigen ruiter gepresenteerd gaan worden en aansluitend door een veterinair bekeken worden. Als zowel de veterinaire zaken als de door ons geconstateerde trainbaarheid aan de eisen voldoen, kunnen deze hengsten van start gaan met het 21 dagen durende najaarsonderzoek.”

Bekijk hier de lijst met hengsten

Bron: Horses.nl/KWPN