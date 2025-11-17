Vivaldi, Luxuriouzz en Red Viper genomineerd voor titel KWPN Dressuurpaard van het Jaar 2025

Het KWPN heeft de drie genomineerden voor de titel Dressuurpaard van het Jaar 2025 bekend gemaakt. De recent overleden preferente hengst Vivaldi (Krack C x Jazz, fokker A. Versantvoort), Hexagon's Luxuriouzz N.O.P.T. (Johnson x San Remo, fokker W. Plomp) en tweevoudig wereldkampioen Red Viper (Romanov x Sir Sincliar, fokker C. Kerbert) gaan de strijd met elkaar aan. De winnaar wordt bekend gemaakt op de KWPN Hengstenkeuring 2026 in Den Bosch.

Savannah Pieters Door

Vivaldi behoort tot de meest invloedrijke dressuurverervers van zijn generatie. Hij bracht tot en met 2025 maar liefst 1.237 KWPN-geregistreerde nakomelingen en heeft negen KWPN-goedgekeurde zonen, waaronder de internationale Grand Prix-paarden Dream Boy en Desperado.

Hexagon’s Luxuriouzz N.O.P.T. (stamboeknaam Luxuriouzz van de Waalsehoeve) behaalde dit jaar internationale successen op onder andere CDI3* ‘s-Hertogenbosch, CDI3* Exloo en CDI3* Rotterdam. Met amazone Thamar Zweistra maakte hij dit jaar deel uit van het Nederlands EK-dressuurteam.

Bart Veeze stuurde Red Viper vorig jaar naar het goud in de Pavo Cup en op het WK Jonge Dressuurpaarden. De wereldtitel prolongeerde hij dit jaar met zijn nieuwe amazone Dinja van Liere. Kortgeleden won hij de eerste wedstrijd van de KWPN Hengstencompetitie in Kronenberg met een score van 92,2%.

Bron: KWPN