VK Terschuur: Macho-dochter Uriana-T veulenkampioen bij tuigpaarden

Gisteren kwamen er 14 tuigpaardveulens in de baan op de veulenkeuring in Terschuur. De veulens werden beoordeeld door Viggon van Beest, Bauke de Boer en Henk Lassche. Het betrof een zestal hengstveulens waarvan vijf een eerste premie ontvingen en een achttal merriesveulens waarvan er zeven een eerste premie ontvingen. Alle eerste premieveulens kunnen deelnemen aan de Nationale Veulenkeuring op 14 augustus.

Drie hengstveulens en vier merrieveulens werden na een eerste selectiemoment uitgenodigd voor de finale waarbij de jury sprak van een mooie groep veulens met een sterke kopgroep. Kampioen werd de bijschrijving Uriana-T, een dochter van Macho uit Helga T(ster van Cizandro) die op papier nog stond geregistreerd op naam van haar fokker Harrie Tonnaer uit Ysselsteyn maar als drie dagen jong veulen al werd verkocht aan Kees van der Maat uit Houten. Tonnaer was vorig jaar Fokker van het Jaar en dit is natuurlijk een geweldige up-date van zijn titel.

Uriana-T

Henk Lassche was enthousiast over de constant dansende en er met allure overkijkende Uriana-T: ”Dit is een zeer tuigtypisch, hoogbening veulen met heel veel ras en uitstraling en een mooi hoofd. In haar optreden is ze ook zeer tuigypisch en ze beschikt over heel veel techniek en over veel front. Ze heeft een goed achterbeengebruik en veel schakelvermogen.” Harrie Tonnaer is met deze foklijn bijzonder succesvol. De hele mooie Helga T bracht zes veulens waaronder de KWPN-hengst Oberon (v. Icellie) en halfzus Petra-1-T (v. Cizandro) die geregistreerd staat bij de familie Van Schadewijk en die het nu heel best doet op de concoursvelden in handen van Robbie van Dijk. Grootmoeder Petra (ster preferent prestatie van Koblenz) bracht 19 veulens waaronder de hengst Aquarel en het concourspaard Jack Sparrow (v. Cizandro) dat op deze dag tweede werd in de limietklasse.

Umareda reservekampioen

Reservekampioen werd het veel front makende merrieveulen Umareda (Olympus HS uit Mareda ster van Cizandro) f/g. Sander Daniëls uit Wageningen. Deze fokker was in 2020 samen met zijn zoon Erik Fokker van het Jaar en zij blijven hun titel middels hun zeer succesvolle foklijn elk jaar helemaal waarmaken. Henk Lassche: ”Dit veulen weet rondom zeer aan te spreken en heeft een tuigtypische opdruk. Ze heeft een mooie kap en nek, een mooi hoofd en een correct fundament. In beweging maakt ze zich aan de voorkant mooi en ze heeft een goed achterbeengebruik.” Vervolgens konden Sander en Erik hun fijn showende hengstveulen Uredio opstellen. Hij is een zoon van Cizandro uit Oreda (elite van Atleet). Lassche: ”Dit is een heel chique, deftig en rassig veulen met een hard fundament. Dit veulen zou misschien nog even meer ontwikkeld mogen zijn maar hij beweegt met veel takt en balans.”

Moeder in Terschuur gekocht

Jaren geleden kocht Cor van Dijk uit Boekel op de fokdag in Terschuur als veulen zijn later zo bijzonder succesvolle concoursmerrie Elegant (elite sport van Waldemar) en nu presenteerde hij haar veel zweefmoment tonende en zich op gedragen wijze showende dochter Ulane die vierde werd. Lassche: ”Een sterk gebouwd, tuigtypisch veulen met een goed fundament, met takt en ruimte in de bewegingen en met een goed achterbeengebruik.” Daarna volgden de rassige, luxe en met veel souplesse bewegende U Teusi Apple, een dochter van Oberon uit Iristeusi (ster pref van Eebert) van f/g. Nico van Maaswaal uit ’t Goy, het veel front makende en over ruimte in de bewegingen beschikkende hengstveulen Ufive (Oberon uit Kianita elite van Eebert), f/g. G. en G.H. Kamphorst uit Zwartebroek en het goed ontwikkelde en veel front makende hengstveulen U-Roos (Olympus HS uit Iepenroos stb van Crescendo HBC) van f/g. A.C. van Middelaar uit Dalfsen.

Magnifiek

Bij de aangespannen rubrieken kwam de KWPN-tuigpaardhengst Magnifiek van en met Lambertus Huckriede in de baan in de Schuttert/Vertcompetitie en de zeer sterk bewegende, helemaal door zijn lijf bewegende en altijd voornaam zijnde schimmel won deze wedstrijd.

Bron: KWPN