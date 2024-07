VK Terschuur: Umberto W beste springveulen en Unbelievable V kampioen dressuurveulens

Op de Veulenkeuring in Terschuur gisteren was de kwaliteit van de springveulens bovengemiddeld en er konden er maar liefst vijf worden afgevaardigd naar de Nationale Veulenkeuring. Bij de dressuurveulens kregen maar liefst elf veulens een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring. Als jury in de baan bij de springveulens stonden Stan Creemers en Sandra Schmücker.

Negen veulens werden uitgenodigd voor de finale. Stan lichtte de plaatsing toe. ”In zijn geheel een hele sterke groep, met echte springmodellen en goede bewegingen, waarin we de galop, de souplesse en lichtvoetigheid zwaar meegewogen hebben.”

Umberto W wint finale

De finale werd gewonnen door Umberto W, een zoon van Mees van de Watermolen uit elitemerrie Iwinita (v. Namelus R) van f/g Joop van Wessel uit Zwartebroek. ”Een correct springtype, met een goede voorkant en een sterke rug- en lendenpartij. Hij liet een hele makkelijke galop zien, met veel souplesse, lichtvoetigheid en gemak in de changementen”, aldus Stan.

Ugunita

Van dezelfde fokker en eigenaar mag ook de als derde geplaatste Ugunita (Zirocco Blue VDL uit Gunanita elite pref IBOP(spr) prok van Corland) naar de NVK. De jury omschreef haar als: ”Zeer goed van type, met een mooie voorkant. In beweging toonde ze veel houding, balans en ruimte.”

Twee veulens van Ronald van den Hoven naar NVK

Nog iemand met twee veulens in de finale met allebei een startbewijs voor de NVK was f/g Ronald van den Hoven uit Achterveld. Zijn Ultimate Blue (Chaccothage Blue PS uit Petrianne elite, EPTM(Spr), D-OC van Grand Slam VDL) kreeg lovend commentaar van de jury: ”Een heel aansprekend type met een dito voorkant en een goede croupe erin. Tussen de nummers één en twee was het een close finish. Het kan over enkele weken in Ermelo maar zo anders zijn.” Het andere veulen uit deze stal was het merrieveulen Unlimited Sunshine (v. Canthalou) uit stermerrie Elianne (v. Zapatero VDL). ”Eveneens een heel aansprekend en hoogbenig veulen met een mooie voorkant, die tevens heel lichtvoetig bewoog en met veel souplesse”, aldus Stan. Ronald van den Hoven is een drukbezet man en geen grote fokker, des te bijzonder dat hij nu met twee veulens is afgevaardigd. Eén klein detail, tijdens de NVK is hij op vakantie in Frankrijk. ”Dat is wel lastig, maar ik heb nog vijf dagen om erover na te denken wat ik nu hiermee aan moet!”

Umbrasco RBP

Het vijfde en laatste veulen naar de NVK afgevaardigde veulen in de finale was Umbrasco RBP (v. Grandorado TN) met als moeder de elitemerrie Prionita (v. Ustinov). Dit hengstveulen is gefokt bij familie Van Wessel in Zwartebroek en staat geregistreerd bij G. Roordink in Putten. Stan: ”Een atletisch gebouwd veulen met een goede voorhand en sterke bovenlijn. In beweging toonde hij veel kracht, maar ten opzichte van de hoger geplaatste veulens moest hij iets toegeven op souplesse.”

Gelet op exterieur, beweging en correct fundament

De dressuurveulens werden beoordeeld door Floor Droge en Luuk Smetsers. Floor vertelde: ”Veulens zijn altijd een aparte categorie, want ze veranderen per week. We hebben goed gelet op exterieur, beweging en een correct fundament. Dank aan de inzenders die de moeite nemen om ons hier zo’n mooie groep veulens voor te schotelen.”

Elf dressuurveulens naar NMK

Van die elf voor de NVK uitgenodigde veulens, waren er maar liefst vier gefokt door Joop van Wessel uit Zwartebroek. Daaronder de kampioen, Unbelievable W (Nashville Star uit Oganita elite IBOP Prok van Jerveaux). ”Een heel mooi belijnd hengstveulen met rasuitstraling en een goed gevormde voorhand. Stappen deed hij ruim. In draf toonde hij veel beentechniek en balans. Dat laatste zagen we ook terug in de galop”, aldus Floor. Ulanita (Obsession Taonga uit Lenita elite IBOP Prok van Ferguson) van dezelfde eigenaar legde de kampioen het vuur heet aan de schenen. ”Een lang gelijnd veulen met veel uitstraling en een mooi gevormd front. In draf liet ze veel tritt zien en kon makkelijk schakelen. Galopperen deed ze met veel afdruk en sprong. Ten opzichte van de nummer één mocht ze even wat sterker in de bovenlijn zijn.”

Uranita en Universal W

Ook Uranita (One Two Three uit Nanita ster prok van Expression) komt uit Stal van Wessel. Zij werd in dit illustere gezelschap zevende. Volgens de jury: een aansprekend en goed ontwikkeld veulen met een mooie voorhand en een goede schoft- en schouderpartij. In draf was ze lichtvoetig en liet een mooie beentechniek zien. In galop toonde ze veel afdruk en gemak. Stalgenoot Universal W mocht aansluiten als achtste. Deze zoon van Kjento heeft elitemerrie Miganita als moeder. Hij werd omschreven als een goed ontwikkeld veulen met veel uitstraling en een goede schoft en schouder. Hij draafde met veel souplesse en liet in galop een goede beentechniek zien. Voor een hogere plaatsing zou hij meer bergop mogen lopen.

U-Dance H

De derde plaats was voor U-Dance H (Opoque uit Kiki elite EPTM Sport, prok van Googel) van f/g Topfokbedrijf M. Hanegraaf uit Vinkel en medegeregistreerde Willeke Bos uit Wijdewormer. ”Een stoer veulen met een sterk lichaam en een lang doorlopende schoft. In de eerste ronde trad dit veulen echt op met een opvallend goed gebruik van het achterbeen. Tijdens het overdraven zette hij af en toe de hals er net iets teveel op.”

Unique Lady en Uerette

Aansluiten als vierde mocht Unique Lady (Furst Toto uit Dancing Lady prok van Dancier, f/g M.J.C. Maat uit Doorn). ”Een goed ontwikkeld veulen met een fijn gevormd front. Iets week gekoot, maar het gaat hierbij om een jong veulen en dat is op deze leeftijd nog normaal. Hij vertrekt steeds op de goede manier en laat daarbij veel gummi en beentechniek zien.” De vijfde plaats was voor Uerette, net als de nummer één een dochter van Nashville Star. Haar moeder is de voorlopig keurmerrie Merette (v. High Five U.S.). Ze is gefokt en staat geregistreerd bij G. Kamphorst en G.H. Kamphorst in Zwartebroek. ”Een rassig en bloedgemaakt veulen met een correct fundament. Ze draafde patent en elegant en liet in beweging steeds een fijne takt en veel zelfhouding zien.”

Ursadelin

Opstellen als zesde mocht Ursadelin (One Million uit Kerrodelin elite sport prok van Governor). Ze is gefokt bij de familie Ebbers in Ottersum en staat geregistreerd bij G. Roordink in Putten. ”Een fijn gemodelleerd, lang gelijnd en rassig veulen met goede verbindingen. In beweging liet ze veel ruimte en houding zien. Voor een hogere plaatsing zou ze iets meer ruggebruik mogen tonen.”

Ultrafox Norel

De negende plaats was voor Ultrafox Norel gefokt en geregistreerd bij Sander Blom in Ewijk en de Gebroeders van Norel uit Epe. Een goed gemodelleerd veulen dat steeds in een goede houding liep en er echt inklom. Hij is geboren uit de voorlopig keurmerrie Mhunora (v. Impresario). Zijn vader is de jonge hengst Noble Prince Norel. Heel knap dat hij in deze pittige kopgroep al twee veulens had meelopen. Ook de nummer tien in dit gezelschap is een nakomeling van deze hengst: Unique-Princess. Zij is geboren uit voorlopig keurmerrie Olympic Girl (v. Uphill). Als fokker en geregistreerde staan genoteerd J.A.B.A. Vermeulen uit Beuningen en A.W.A.J. Vermeulen uit Mook. Een goed ontwikkeld veulen, wat bewoog met veel beentechniek. In galop toonde ze veel sprong. Ze zou in alles even wat meer bergop mogen.

U2

Nummer elf en de laatste voor de Nationale Veulenkeuring geplaatste is U2 (Knock Out uit voorlopig keurmerrie Eniralda van Oscar, f/g Sander Bloem uit Ewijk). Een goed ontwikkeld en bergop gebouwd veulen wat bewoog met veel techniek in de benen. In galop liet hij veel sprong zien. Deze groep veulens is behoorlijk aan elkaar gewaagd en kan in Ermelo nog wel eens voor verrassingen gaan zorgen.

Gelderse richting

Er verscheen ook één Gelders veulen in de baan. Deze Une Rivière Pourpre LCT (v. Odin) had de fraaie palominokleur van zijn vader geërfd. Jury Luuk Smetsers zei over dit veulen: ”Een ruim voldoende ontwikkeld veulen, met lengte in de hals, daarin zou hij even wat meer bespiering mogen hebben. Stappen deed hij ruim. Hij draafde elegant en in galop toonde hij ruimte en kracht.” Als moeder staat op papier Keplunora (v. Arlando) en hij is gefokt en staat geregistreerd bij L.C. van der Tas in Lunteren.

Bron: KWPN