VO KWPN: 26 springhengsten begonnen aan najaarsonderzoek

26 springhengsten zijn aangeleverd voor het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek 2023. Het gaat daarbij om 17 driejarige hengsten en negen oudere springhengsten.

De voltallige hengstenkeuringscommissie bestaande uit -voor de laatste keer- voorzitter Cor Loeffen, Wout-Jan van der Schans en de gisteravond uit Praag teruggevlogen Eric van der Vleuten kwam vanochtend bijeen om de driejarige en oudere hengsten onder het zadel te zien. De hengsten werden door hun eigen ruiter voorgesteld en beoordeeld op trainbaarheid in het dressuurwerk en in een laag parcoursje.

Twee afgemeld

Van de 20 op de startlijst vermelde driejarige hengsten waren er twee tijdig afgemeld door hun eigenaren, zonen van Hardrock Z en Chaclot (cat.nr 24 Pride en cat.nr 99 Powerman), en één kreeg voor nu geen groen licht bij de veterinair (cat.nr 845 Porsche Key SR v. Comme il faut). Daarmee begonnen dus zeventien driejarige hengsten aan het onderzoek.

Negen oudere hengsten

“Via de sport zijn acht vier- tot en met zesjarige hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en succesvol aangeleverd. Over het algemeen lieten alle hengsten zich goed rijden en zijn ze in goede conditie gepresenteerd. Het is opvallend dat een groot aantal hengsten genetisch zeer interessant is en dat zorgt ervoor dat de hengstenkeuringscommissie het verrichtingsonderzoek met veel vertrouwen tegemoet ziet. De komende dagen wordt er wat dressuurmatig gewerkt met de hengsten en dan zullen ze vrijdag hun eerste sprongetjes maken onder de ruiters in het verrichtingsonderzoek. Aanstaande dinsdag staat de eerste officiële boordeling op het programma”, aldus Dirksen.

“Daarnaast is de Luigi d’Eclipse-zoon Luigi vd Zeijerweg SB aangeleverd, die vanuit het voorjaar was doorverwezen. Deze hengst stond niet op de startlijst maar is nu wel aan het verrichtingsonderzoek begonnen”, vertelt senior-inspecteur Henk Dirksen.

Bron: KWPN