VO KWPN: Acht dressuurhengsten naar eindpresentatie

Voor de acht in Ermelo aanwezige dressuurhengsten stond er vandaag een tussenbeoordeling op het programma. Voor geen van deze hengsten werd het verrichtingsonderzoek beëindigd.

Vanwege de hengstencompetitiewedstrijd die vandaag in Ermelo verreden wordt, en de daarbij behorende voorbereidingen, zijn de aan het verrichtingsonderzoek deelnemende hengsten in een andere hal gereden. “Het was opvallend hoe ontspannen en geconcentreerd de hengsten in deze voor hen nieuwe piste aan het werk gingen”, vertelt senior-inspecteur Floor Dröge namens de hengstenkeuringscommissie.

Eindpresentatie

Alle acht hengsten gaan maandag deelnemen aan de eindpresentatie, wat ook telt als officiële beoordeling. “De hengsten hebben vandaag weer een goede indruk gemaakt en de hengstenkeuringscommissie kijkt dan ook met vertrouwen uit naar maandag.” De eindpresentatie begint om 09.00 uur met de springhengsten en om 15.00 uur met de dressuurhengsten. “De dressuurhengsten worden daarin één voor één voorgesteld.” De startlijsten worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Bron: KWPN