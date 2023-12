VO KWPN: Alle 20 springhengsten ingeschreven, Cero Blue TN topscoorder

De springpaardenfokkers hebben er voor komend seizoen heel wat interessante opties bijgekregen. Het najaarsonderzoek heeft twintig KWPN-goedgekeurde hengsten opgeleverd, waaronder topscoorders Cero Blue TN en Sambucci de Muze.

Met een ongekend puntentotaal van 91 punten liet de zesjarige Cero Blue TN (Chacoon Blue x Balou du Rouet) van fokker Harm Thormählen, Team Nijhof en Kees van den Oetelaar zien uit het juiste hout gesneden te zijn. Hij kreeg voor alle springonderdelen een negen en voor techniek zelfs een 9,5. “Hij doet eigenlijk alles heel goed”, sprak voorzitter Cor Loeffen over dit Holsteins gefokte toptalent.

88 punten

Ook de Belgische fokkerij heeft een stel interessante KWPN-goedgekeurde hengsten opgeleverd in dit onderzoek. Zo slaagde de vijfjarige Sambucci de Muze (Hunter’s Scendro x Vigo d’Arsouilles) van fokker Joris de Brabander en de VDL Stud met het eveneens overtuigende puntentotaal van 88. “Het is heel mooi om te zien dat hengsten die in de sport al positief zijn opgevallen bij de jonge paarden én genetisch heel interessant zijn, nu met goed gevolg deelnemen aan het KWPN verrichtingsonderzoek. Zo ook deze Sambucci de Muze, die zich zeer goed laat rijden, zeer goede focus heeft op de hindernissen en met veel vermogen springt.”

Bij de driejarige hengsten was de imponerende Dominator Z-zoon Pinacolada van Seldsum (mv. Namelus R, fokkers Minne en Esther Hovenga) van Jan van Meever en Joy Lammers met 86 punten de best scorende. In totaal zijn er twaalf driejarige en acht vier- tot en met zesjarige hengsten ingeschreven. Veertien van hen zijn nog (deels) in eigendom van de fokker. Hoewel Chacoon Blue (3), Aganix du Seigneur (2) en F-One USA (2) meerdere zonen goedgekeurd kregen, zijn juist de diversiteit in bloedlijnen en aanleg sterke punten van deze brede collectie hengsten. Vooraanstaande stammen uit onder meer Nederland, Duitsland, België en Frankrijk zijn sterk vertegenwoordigd.

Bron: KWPN