VO KWPN: Meerdere negens en 9,5-en voor aangespannen verrichting Gelderse hengst Odeer

De Gelderse hengst Odeer (Atze x Talos) van fokker Anouk Noordman is vandaag op het buitenterrein beoordeeld in het aangespannen werk. Met zeer goede cijfers heeft hij nu aan alle eisen voor volledige goedkeuring voldaan.

Odeer werd vorig najaar al goedgekeurd, maar moest nog beoordeeld worden in het aangespannen werk. Daarvoor kwam hij gedurende dit verrichtingsonderzoek twee maal naar Ermelo. “We hebben hem vandaag voor de tweede keer beoordeeld en hij liet vandaag op het buitenterrein weer een zeer aansprekende verrichting voor de wagen zien”, vertelde commissievoorzitter Marloes van der Velden.

Meerdere negens en 9,5-en

Voor zowel zijn draf als instelling in het aangespannen werk liet de hengst een 9,5 noteren naast negens voor houding, looplust, wendbaarheid, terrein rijden en geschiktheid. Daarmee is volledige goedkeuring een feit. Fokker Anouk Noordman presteerde met zowel zijn vader Atze als moeder Zeronica in de internationale Grand Prix-dressuur en deze aanparing leverde een zeer veelzijdig talent op met een opvallend goede instelling.

Cijferlijst

Stap: 8, Draf: 9,5, Galop 8,5, Houding: 9, Looplust: 9, Wendbaarheid: 9, Terrein rijden: 9, Instelling: 9,5, Geschiktheid: 9

