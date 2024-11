VO KWPN: Twee dressuurhengsten naar huis

Twee dressuurhengsten hebben het KWPN verrichtingsonderzoek verlaten. Dat zijn Risky Business (Koning x Desperado) en de vorige week nageleverde Ramiera de J (Las Vegas x Don Gregory). Beide hengsten zijn om veterinaire redenen doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek.

Van bovengenoemde twee hengsten heeft Risky Business vandaag niet deelgenomen aan de laatste officiële beoordeling.

Op vrijwillige basis verder

“Daarnaast heeft de hengstenkeuringscommissie het verrichtingsonderzoek voor één hengst beëindigd maar zijn eigenaren hebben besloten hem op vrijwillige basis verder te laten deelnemen”, licht senior-inspecteur Floor Dröge toe. Dit betreft Radetzky (Lennox US x Negro), die daarmee samen met zeven andere 3,5-jarige hengsten doorgetraind wordt richting eindpresentatie zaterdagmiddag.

Richting eindpresentatie

Daaraan zal ook de vijfjarige Red Viper (Romanov Blue Hors x Sir Sinclair) deelnemen. “We kijken met vertrouwen uit naar zaterdag en hopen dat de hengsten zich daar goed laten zien en met goed gevolg kunnen deelnemen aan de eindpresentatie.”

Negen in Ermelo

Volgens de huidige stand staan er nu nog negen dressuurhengsten in Ermelo. Er is nog geen startlijst dus of alle negen zaterdag examen doen, is nog niet bekend.

Bron: KWPN / Horses.nl