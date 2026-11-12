VO KWPN: Twintig springhengsten aangemeld voor aanlevering, vijf eraf en één erbij

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Tarry HBC Thorbecke en Lou

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om november annex uur. de op begint zadelpresentatie 17 met tweede 8.30 dinsdag aanlevering springhengsten De

Startlijst aanlevering

https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/kwpn-zadelkeuring-emerald-van-t-ruytershof-uit-moeder-united-touch-s-aangewezen/