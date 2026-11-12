VO KWPN: Twintig springhengsten aangemeld voor aanlevering, vijf eraf en één erbij

Op de eerste zadelpresentatie annex zadelkeuring voor springhengsten werden vorige week bij het KWPN 25 hengsten voorgesteld, 24 daarvan konden door naar de tweede zadelpresentatie annex aanlevering op 17 november. Die 24 komen niet allemaal: twintig hengsten staan op de startlijst. En daar is ook nog één nieuwkomer: de via de Van Santvoort Makelaars Cup aangewezen Creedence VDL (Comme il faut x Baloubet du Rouet) van de VDL Stud.
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om november annex uur. de op begint zadelpresentatie 17 met tweede 8.30 dinsdag aanlevering springhengsten De
Startlijst aanlevering
https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/kwpn-zadelkeuring-emerald-van-t-ruytershof-uit-moeder-united-touch-s-aangewezen/
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