VO tuigpaardhengsten: Een hengst naar huis, drie naar eindpresentatie

Ellen Liem
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Cat.nr. 722, Thomas FS (Norbert FS x Manno) Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk

Zaterdag 24 oktober wordt het verrichtingsonderzoek van de KWPN-tuigpaardhengsten, dat na twee voorrijddagen op maandag 28 september begon, afgerond. Drie hengsten worden verwacht bij de eindpresentatie. Voor één hengst is het onderzoek beëindigd, dat is Tironno (Magnifiek x Cizandro).

Door Ellen Liem

Na de tussenbeoordeling op zaterdag 10 oktober mochten alle vier daaraan deelnemende hengsten het traject vervolgen. Tussentijds zijn er weer beoordelingsmomenten geweest waarbij de driejarige Magnifiek-zoon Tironno is doorverwezen naar het volgende verrichtingsonderzoek. De hengst heeft het centrum inmiddels verlaten.

Deelnemers eindpresentatie

Thomas FS (Norbert FS x Manno), f. Brian Franken, ger. Freek Saris
Techno MJDB (Norking Apple x Cizandro), f/g. Maarten Joris de Boer
Traveler (Macho x Eebert), f. Piet van der Velden, ger. William Duffy

Trainingsleider Demi van Nispen zal ook nu de hengsten weer voorrijden op de Pavo-baan. Aanvang is 13.00 uur.

Bron: KWPN / Horses.nl

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