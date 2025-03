Voorjaarsverrichtingsonderzoek sluit af met zeven goedgekeurde hengsten in ‘tussenjaar’

2025 kan als een overgangsjaar gezien worden. Het KWPN maakte de (moedige) stap om dit jaar het voorjaarsonderzoek alleen open te stellen voor vierjarige of oudere hengsten. Dat zorgde voor (slechts) zeven ingeschreven hengsten in dit overgangsjaar, maar het onderzoek heeft potentie. Van de vijf ingeschreven springhengsten was Rebellion R.A.G. VDL (v. Harley VDL) de topper (zonder punten), al blijkt uit het rapport dat hij wel een luchtzuiger is. Bij de dressuurhengsten werden twee Secrets ingeschreven, waarbij de inschrijving van de vierjarige Sarai L het merk KWPN in de problemen brengt.

Op de KWPN-ledenraadsvergadering in oktober 2024 werd besloten dat met ingang van 2025 uitsluitend vierjarige en oudere hengsten aan het KWPN voorjaarsonderzoek mogen deelnemen. Dat gebeurde zowel vanuit praktisch (trainbaarheid) als dierenwelzijnsoogpunt, het legt minder (tijds)druk op de jonge hengsten. Door de snelle invoering werd het voorjaarsonderzoek 2025 een overgangsonderzoek en het was geen verrassing dat weinig hengsten werden aangeboden. Toch zijn de hengstenkeuringscommissies tevreden met de verandering en verwachten zij dat dit onderzoek potentie heeft.

Veel duidelijker beeld

Wout-Jan van der Schans, commissievoorzitter springen, zegt: “De hengsten zijn een jaar ouder en we krijgen ze dan nog beter trainbaar, althans: dat is de bedoeling. Je hebt een veel duidelijker beeld en komt veel dichter bij waar het uiteindelijk heen gaat met de hengsten. Met een vierjarige is een onderzoek in drie weken ook prima te doen, mits er geen pech onderweg is. De ingeschreven hengsten hebben in dit onderzoek echt progressie gemaakt. Er waren best wel een paar paarden die wat schraal aangeleverd werden, dan zou je verwachten: we gaan ze drie weken trainen, dat wordt eerder minder dan beter. Ze zijn eigenlijk allemaal aan het groeien gekomen, voller geworden, zitten mooi in het vel. Dat bewijst dat de training die we van ze vragen, ze heel makkelijk afgaat.”

