Voorlopig programma Tuigpaard-hengstenkeuring in Houten bekend gemaakt

Vorige week werd bekend dat de Tuigpaardhengstenkeuring, omwille van de opzet, oordoppen en staartlepels, verplaatst werd naar de Zilfia's Hoeve in Houten. Inmiddels heeft het KWPN, in een bericht waarin reclame wordt gemaakt voor VIP-loges, ook een voorlopig programma gedeeld. Verder is er nog vrijwel niks bekend over de hengstenkeuring die 7 januari op de agenda staat.

Het ochtendprogramma bestaat uitsluitend uit de presentatie op de straat, met zes groepen hengsten. Of die straat binnen of buiten ligt wordt in het programma niet vermeld.

In het middagprogramma worden de jonge hengsten in vijf groepen gemonsterd. Een startlijst met hengsten is er nog niet, maar het beperkte aantal van vijf groepen laat vermoeden dat de opgave voor de hengstenkeuring dit jaar niet enorm is.

Presentaties in het tuig

Vervolgens wordt het middagprogramma vervolgd met een presentatie van de jaargang goedgekeurde hengsten 2022 in het tuig, aan de hand en de lange lijnen. Dan volgt de eerste bezichtiging voor oudere hengsten in de vorm een presentatie het tuig.

Deze twee onderdelen worden zonder opzetten, staartlepels en oordoppen verreden omdat dat bij officiële presentaties in het tuig die hulpmiddelen niet zijn toegestaan, althans in principe niet. In het onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenraad gepubliceerde KWPN selectiereglement Tuigpaard 2023 hengsten, artikel A 7 staat het verbod, maar ook: ‘De hengstenkeuringscommissie heeft de bevoegdheid de harnachement te laten wijzigen‘.

Shows

Het onderdeel waarvoor de hele hengstenkeuring verplaatst moest worden volgt tot slot: de shows. Ook een deelnemerslijst van de shows is interessant. Omdat dan gezien kan worden voor hoeveel hengsten de hele hengstenkeuring werd verplaatst.

Klik hier voor het voorlopige programma