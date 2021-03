Voorlopige startlijst zadelpresentatie spring- en dressuurhengsten gepubliceerd

De voorlopige startlijst van de zadelpresentatie van de KWPN spring- en dressuurhengsten op woensdag 10 maart is gepubliceerd. Op deze dag worden de vierjarige aangewezen hengsten die zijn aangemeld voor het verrichtingsonderzoek onder het zadel gepresenteerd. Tevens vindt op deze dag de herkansing voor de spring- en dressuurhengsten plaats.

Om 13.00 uur wordt er gestart met de dressuurhengsten, waaronder twee vijfjarige hengsten voor de aangewezen- en vrijwillige deelname en een nog niet eerder aangeboden dressuurhengst. Vanaf 15.30 uur komen de springhengsten in de baan, waarvan één hengst voor de herkansing.

Premiehengsten

Tot de aangemelde hengsten voor het verrichtingsonderzoek behoort ook premiehengst Merlot VDL (Bordeaux x Florencio). Hij komt in de laatste en negende groep in actie. Bij de springhengsten worden er twee premiehengsten onder het zadel voorgesteld: My Favorite (Impressive VDL x Quasimodo) en Mcallister VDL (Inaico VDL x Emilion).

Verloop

De hengsten worden op aanwijzing van de jury onder het zadel getoond in stap, draf en galop. De springhengsten springen ook enkele hindernissen. De hengsten verschijnen zoveel mogelijk met twee tegelijk onder het zadel in de baan en in de volgorde zoals vermeld op de startlijst.

Niet-aangewezen hengsten

Voorafgaand aan de herkansing onder het zadel vindt er een beoordeling van het exterieur en de correctheid in beweging van de niet-aangewezen hengsten plaats. Aansluitend aan de zadelpresentatie van alle hengsten in de betreffende fokrichting, stappen de niet-aangewezen hengsten aan de hand rond in de Willem Alexanderhal, waarna de hengstenkeuringscommissie bekend maakt welke hengsten worden uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek.

Startlijst.

Bron: KWPN