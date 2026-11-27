De Ierse paardensport en -fokkerijkoepel Horse Sport Ireland (HS) bevindt zich sinds gisteren in liquidatie. Bij de val van Horse Sport Ireland speelt het door het KWPN in het zadel geholpen stamboek Warmblood Studbook of Ireland (WSI) een centrale rol. Er lag een reddingsplan klaar voor HSI, maar de Ierse landbouwminister wilde een essentiële handtekening niet zetten onder dat plan. En dat heeft alles te maken met WSI.
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https://www.horses.nl/fokkerij/kwpn/van-daalen-samenwerking-kwpn-wsi-wordt-in-2020-geevalueerd/
Equi-Pages Bron: Horses.nl /
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