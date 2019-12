Voorstellen kandidaat Paard van het Jaar: Tangelo van de Zuuthoeve.

In 1996 werd Tangelo van de Zuuthoeve bij de familie Vets geboren. Hij werd gefokt uit de Laudanum xx-dochter Olympia van de Krekebeke. Hij werd op latere leeftijd verkocht naar Nederland wat positief heeft uitgepakt.

Preferent

Onder Roelof Bril heeft hij veel goede internationale klasseringen behaald. Zo werd hij derde in de Grote Prijs van Wenen en derde in de Grote Prijs van Birmingham, beide op 1.60m niveau. In de springpaardenfokkerij drukte hij zijn stempel en werd in 2010 dan ook keur verklaard bij het KWPN. In 2018 werd hij tijdens de KWPN hengstenkeuring in ’s-Hertogenbosch preferent verklaard dankzij de imponerende resultaten van zijn nakomelingen.

Nakomelingen

Tangelo zijn nakomelingen doen het uitzonderlijk goed in de springsport en maken hiermee reclame voor de verervingskwaliteiten van hun vader. Eén van Tangelo zijn eerste succesvolle nakomeling was Vigaro. Deze hengst uit Tangelo zijn eerste jaargang, geboren in 2002, werd in 2007 bij het KWPN goedgekeurd. Hij begon zijn internationale carrière onder Roelof Bril tot op 1.60m niveau, en presteerde later op ditzelfde niveau met Gerco Schröder. Momenteel loopt de bijna achttienjarige Vigaro nog in de sport op internationaal 1.40m niveau met de zestienjarige Duitser Fiete Constantin Krebs.

Vigaro heeft bij het KWPN twee goedgekeurde zonen Dortmund HS en El Salvador. Via El Salvador zien we hem ook in de tweede generatie bij nog twee KWPN goedgekeurde hengsten. Ook Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Darry Lou, gefokt door Roelof Bril, doet goede zaken onder het zadel van Beezie Madden. In 2017 werd deze hengst erkend door het KWPN. Recent won hij de hoog gedoteerde Grand Prix in Spruce Meadows, Calgary. Darry Lou is net als zijn vader in de race voor de titel ‘Paard van het Jaar’, Darry Lou doet dit echter in Amerika, waar de verkiezing tot 2 januari loopt.

Internationaal niveau

Naast deze twee genoemde succesvolle nakomeling zijn er nog veel meer succes- en talentvolle nakomelingen van Tangelo van de Zuuthoeve op international niveau waaronder D’Angelo (1.60m), Van Schijndel’s Amberlina (1.60m), Expert (1.60m), Billy Angelo (1.60m), Enorm B (1.60m) en nog vele andere toppaarden. Niet alleen Tangelo zijn oudere nakomelingen, maar ook de jonge generatie doet hun vader al eer aan. Zo werd zijn zoon Liverpool afgelopen jaar kampioen van de hengstenkeuring bij de springhengsten. Daarnaast heeft Tangelo bij het KWPN vier directe nakomelingen goedgekeurd, en bij zes KWPN-goedgekeurde hengsten zien wij hem in de tweede generatie terug.

Bron: KWPN