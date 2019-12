Voorstellen kandidaat Paard van het Jaar: Zaïre-E

De enige merrie in de nominatie is de Son De Niro-dochter Zaïre-E. In 2004 is deze merrie geboren bij Stoeterij Empelaer in Lage Mierde.

Topvorm

Vanaf 2014 loopt Zaïre-E onder de Duitse topamazone Jessica von Bredow-Werndl succesvol mee in de Grand Prix, met haar vijftien jaar laat ze zien nog altijd in topvorm te verkeren. Zo behaalde de combinatie dit jaar in Stockholm tweemaal een persoonlijke recordscore van 77,87% in de Grand Prix en maar liefst 85,83% in de kür op muziek.

Overwinningen

Daarnaast waren er ook meerdere internationale overwinningen, zo won dit duo beide proeven in Ebreichsdorf met 82,25% in de kür op muziek en was er ook een overwinning in de Grand Prix in München-Riem. In totaal waren er tien top 3-klasseringen van de veertien starts. Voor volgend jaar staat de wereldbekerfinale op de planning voor deze combinatie, in de wereldbekerwedstrijd in Budapest-Fót behaalde Zaïre-E een mooie tweede plaats.

