Voortaan vrijbewegen merries met veulens op keuringen? ‘Het sociale aspect gaat nog meer verloren’

‘Vrijbewegen van veulens blijkt succesvolle pilot’, kopt het KWPN in haar magazine. Het gaat om een pilot met het vrij laten bewegen van zowel merrie als veulen op de veulenkeuring, in eerste instantie uitgevoerd in regio Friesland en vorig jaar ook in Gelderland. ‘Als het aan de betrokkenen ligt, wordt deze opzet de nieuwe standaard.’ Zijn er geen bezwaren? Dat vroegen wij aan fokkers Joop Timmer en Iekje van der Meer en aan HK-commissievoorzitter en regio-inspecteur Bart Bax.

Fokkers Joop Timmer en Iekje van der Meer zien de pilot iets minder positief, Bart Bax is er wel voor te porren. Lees hieronder alvast de reactie van Iekje van der Meer, de reacties van Timmer en Bax lees je in de Paardenkrant nr. 21.

Voegt niet veel toe

Van der Meer zegt: “In mijn beleving voegt het vrijbewegen in de kooi niet veel meer toe dan wanneer een veulen los naast de merrie in een grote baan beweegt. Uit eigen ervaring weet ik van de afgelopen twee jaar dat veulens door het hekwerk ook afgeremd worden en terughoudend bewegen.”

Sociale aspect

“Verder gaat het sociale aspect nog meer verloren. In Friesland was weinig belangstelling van publiek en ik vind het een kille aangelegenheid. De kleine groepjes die in de kooi rondstappen geven weinig informatie over waar de fokkerij op dit moment staat.”

Fokkerij is een passie en die moeten we delen

“In Groningen daarentegen hadden we grote groepen veulens en was er veel publieke belangstelling. Het is gezellig, er wordt met elkaar gesproken langs de baan en we brengen de fokkerijdiscussie op gang. Als we de fokkerij op hoog niveau door willen zetten moeten we kritisch blijven kijken en vergelijken. Fokkerij is een passie en die moeten we met elkaar delen om niet in een tunnelvisie te raken.”

Terugkeren naar wat goed was

“Ik wil hiermee niet zeggen dat Friesland het niet goed heeft gedaan, we kunnen altijd wat nieuws proberen, maar moeten als iets niet slaagt terug durven te keren naar wat goed was. Wat betreft het argument dat veulens soms te enthousiast worden aangejaagd/opgejaagd zouden we ervoor kunnen kiezen een vast begeleidingsteam aan te stellen zoals we dat in de kooi bij de oudere paarden gewend zijn.”

