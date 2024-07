Vooruitziende blik Popke van Eik leidt tot kampioenstitel Friesland

Uitgeroepen worden tot beste driejarige springmerrie van de regio is bijzonder, maar de beste springmerrie zijn van regio Friesland is de overtreffende trap. Het is geen toeval dat deze kampioene in handen is van VDL Stud, dat ook de reservekampioen en in totaal zeven toekomstige NMK-merries presenteerde op de keuring vorige week donderdag in Harich. Maar familie Van de Lageweg is niet de enige Friese fokkersfamilie met verstand van een goed springpaard. Popke van Eik fokte kampioensmerrie Artuna E Z (Aganix du Seigneur x Emilion).