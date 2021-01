‘Vrienden van het KWPN’ delen opnieuw fokkerspremies uit

Net zoals in 2020 delen de 'Vrienden van het KWPN' op de KWPN Hengstenkeuring weer fokkerspremies uit aan diverse succesvolle fokkers. Zowel de fokkers van de premiehengsten in alle drie de fokrichtingen als de fokkers van paarden die in de WBFSH-ranking in de top drie staan, mogen op een later moment de cheque in ontvangst nemen.

De fokkerspremies worden uitgereikt, omdat fokkers in Nederland weinig waardering krijgen en vaak met lege handen staan. De fokkers van premiehengsten krijgen daarom een premie met een waarde van 1.000 euro uitgereikt. Ook fokkers van de beste paarden op de WBFSH-ranking worden premies uitgereikt.

Uitreiking op later moment

In verband met de aangescherpte maatregelen omtrent COVID-19, kunnen de fokkers helaas niet aanwezig zijn op de KWPN Hengstenkeuring. Om het uitreiken van de fokkerspremies toch te kunnen realiseren, krijgen alle fokkers die kans maken op een premie voorafgaand aan de keuring een e-mail. De waardecheques worden voor een fotomoment de baan in genomen en fokkers worden na afloop gebeld om de cheque op een later moment in ontvangst te nemen.

Bron: KWPN