KWPN wijzigt selectiereglement hengsten

De Ledenraad gaf goedkeuring op wijzigingen in het selectiereglement van spring-, dressuur- en Gelderse hengsten. Dat gaat om de beoordeling van hengsten op nafok, het aantal keer dat driejarige springhengsten toegang hebben tot het verrichtingsonderzoek, het schrappen van verlenging van het verrichtingsonderzoek wanneer een hengst niet kan deelnemen aan het eindexamen, het maximaal aantal begeleiders bij het vrijbewegen en een aantal redactionele wijzigingen.

KWPN Door

Hengsten worden na goedkeuring beoordeeld op hun nafok. Binnen het huidige reglement worden hengsten beoordeeld op hun veulens, daarna op basis van vierjarige nakomelingen (als er minimaal tien nakomelingen op de keuringen zijn geweest), vervolgens wanneer nakomelingen zeven en elf jaar oud zijn.

Continue informatiedeling

In de praktijk zien we dat de aantallen op de keuringen teruglopen, in de springrichting wordt er minder gebruik gemaakt van jonge hengsten. Daardoor komen niet alle hengsten in aanmerking voor beoordeling, waarbij ook meespeelt dat de informatie waarop beoordeeld wordt niet direct inzichtelijk is voor de fokkers. Om fokkers continu van actuele informatie te voorzien, wordt de fokregistratie in de KWPN Database aangepast. Zo komt er specifieke informatie van sport- en keuringsresultaten van nakomelingen naar voren. Daarmee komt ook informatie beschikbaar van hengsten met minder dan tien nakomelingen. Dit overzicht geeft fokkers alle beschikbare informatie en brengt hen in de gelegenheid om op basis van deze informatie hun fokkerijkeuzes te maken.

Beoordeling

Springhengsten worden niet langer beoordeeld in het jaar waarin de eerste veulens zijn geboren. Voor dressuurveulens geldt dat de exterieurbeoordeling van 12 (in plaats van 25) willekeurig aangewezen veulens voldoende is om tot betrouwbare informatie te komen. Er is een mogelijkheid tot bezichtiging op een geselecteerd keuringsmoment toegevoegd. Van goedgekeurde hengsten worden drie jaar na de eerste veulenjaargang nakomelingen beoordeeld in het kader van informatiedeling. Fokresultaten worden niet meer als een beoordeling weergegeven en hengsten worden niet meer op wacht gezet. Hengsten worden nog wel beoordeeld in het kader van predicaatverlening. Deze wijzigingen in de beoordeling van hengsten op hun nafok, en bijbehorende fokregistratie, gelden voor dressuur- en springhengsten

Verrichtingsonderzoek springhengsten

Er is een wijziging in het maximum aantal testen waaraan springhengsten mogen deelnemen. Na aanwijzing voor het verrichtingsonderzoek dienen driejarige springhengsten in het opvolgende najaar of de zes daaropvolgende keren een aanlegtest van circa 21 dagen te doorlopen.

Verlenging verrichtingsonderzoek

Het verrichtingsonderzoek kon reglementair met circa veertien dagen worden verlengd als er vlak voor het verrichtingsonderzoek een veterinaire reden ontstond en de hengst tijdens het eindexamen niet belast kon worden. Dit is geschrapt uit het reglement, het verrichtingsonderzoek wordt in geen geval verlengd. Wel kan er nog steeds een rapportage worden opgesteld als een hengst het eindexamen mist.

Aantal voorbrengers en capverplichting

Bij een keuring aan de hand worden paarden voorgebracht door maximaal twee begeleiders, waarbij de begeleider die het paard vast heeft in het wit gekleed is, met sportschoenen en een cap. Tijdens het vrijbewegen worden twee begeleiders in de baan toegelaten, zij dienen allebei in het wit gekleed te zijn, met sportschoenen en een cap.

Redactionele wijzigingen

In het selectiereglement zijn ook nog enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. Dit gaat over het gebruik van de termen zadelkeuring en zadelpresentatie.

Bron: KWPN