Wil Haarman (73) overleden: ‘KWPN-man in hart en nieren’

Wil Haarman (73) is overleden, dat meldt het KWPN. Het stamboek staat uitgebreid stil bij zijn overlijden: "Met het overlijden van Wil verliest onze vereniging een KWPN-man in hart en nieren", aldus het KWPN.

Het KWPN schrijft: Al sinds eind jaren 70 was Wil Haarman betrokken bij het KWPN. Naast Piet van der Linden, destijds nog secretaris van Noord-Brabant, hielp hij mee op de stamboekkeuringen en runde daar het secretariaat. Toen Van der Linden naar het hoofdbestuur overstapte was voor Wil de stap om regio-secretaris te worden een hele logische. En dat was niet anders bij de KWPN-evenementen waar Wil vele jaren als wedstrijdleider functioneerde.

Wil was er altijd

Als (oud-)politieagent zorgde hij er altijd voor dat het tijdschema in het draaiboek nauw gevolgd werd. Met zijn team van ringmeesters, parcours- en evenementbouwers en de dames van de afdeling evenementen van het KWPN hield hij alles strak in de gaten; de paarden op tijd in de baan, de juryleden volledig ontzorgd, de juiste prijzen voor de kampioenen, nog even wat zand in de lucht om die oortjes erop te krijgen voor de fotograven en hup, door naar de volgende rubriek. Te herkennen aan zijn strooien hoed, op de fiets over het Nationaal Hippisch Centrum of strak in het pak op de hengstenkeuring. Wil was er altijd en ondanks zijn drukke functie had hij ook altijd tijd voor dat praatje, die amicale glimlach en natuurlijk een grap.

Wil Haarman als regelaar in het midden van de ring Foto: Melanie Brevink-van Dijk

Gouden speld

In 2021 legde Wil zijn functie als regiosecretaris neer vanwege gezondheidsproblemen, en op de keuring in De Mortel werd hij dat jaar vanwege zijn inspanningen onderscheiden met de gouden KWPN-speld. “Mijn vrouw Jeanne is heel erg belangrijk geweest in dit geheel. Vanaf de periode dat de hengstenkeuring naar de Brabanthallen verhuisde, was ik iedere hengstenkeuring en KWPN paardendagen aanwezig als wedstrijdleider of programmaleider. Dan was ik zo maar een hele week van huis. En dat naast mijn fulltime baan. En dan nog al die dagen voorafgaande voor overleg, de dagen dat ik met de inspecteurs op pad ging, naar keuringen in andere provincies of op huisbezoek bij de fokkers. Zonder haar had dit niet gekund”, zei Haarman toen over de steun die hij van Jeanne kreeg tijdens al zijn uren die hij voor het KWPN in de weer was.

De met een gouden speld geëerde Wil Haarman kreeg eerder ook al de Brabant Cup uitgereikt Foto: Melanie Brevink-van Dijk

KWPN Hengstenkeuring 2023

Op de KWPN Hengstenkeuring 2023 werd Wil Haarman wederom in het zonnetje gezet door KWPN-voorzitter Andries van Daalen, waarna er er een cadeau volgde van de ringmeesters, die zich allen om Wil heen schaarden. Johan Wilmink nam het woord namens hen. “De geoliede machine op dit strak georganiseerde evenement danken wij aan de strakke basis die Wil, de generaal van de ringmeesters, voor ons heeft gelegd. Wil was er altijd voor ons, en het was een genoegen om met hem te werken.”

Huldiging Wil Haarman. Foto: Jacquelien van Tartwijk

“Waar Wil is is een wil”, zei voorzitter Willem Goesten in zijn speech bij het afscheid van Wil Haarman als regiosecretaris. “Als Wil de vergadering moest notuleren, zorgde hij er wel voor dat er orde was en er met structuur werd vergaderd. Hij was de man die vanaf het begin de mooie verbondenheid in onze regio uitstraalde.”

Schouderklopjes van duizenden

Voormalig Horses hoofdredacteur Dirk Willem Rosie schreef in zijn column Gejubel dit voorjaar het volgende over Wil Haarman: “Waarschijnlijk kennen veel mensen Wil Haarman helemaal niet. Dat komt doordat Wil er decennialang in is geslaagd om op de achtergrond te blijven. Terwijl hij ondertussen als organisator van KWPN-evenementen de touwtjes in handen had.”

“Zo’n veertig jaar had Wil Haarman naast zijn baan bij de politie er nog een tweede ‘baan’ bij, als vrijwilliger bij het KWPN. Generaties paardenfokkers en -eigenaren hebben daar van mogen profiteren, zonder dat zij wisten dat er achter de schermen een man was die een spilfunctie vervulde. Een man die als vrijwilliger een kleine vacatie kreeg (net als alle andere niet-werknemers van het KWPN die een hengstenkeuring of KWPN Paardendagen mogelijk maken) en zich daarvoor werkelijk drie slagen in de rondte werkte.“

“Op de CK in De Mortel had Wil Haarman in 2021 al de Gouden Speld in ontvangst genomen. Maar er was nóg een KWPN-evenement dat veel aan Wil Haarman te danken heeft. Op de hengstenkeuring in Den Bosch, waar Haarman sinds de eerste editie bij betrokken was, haalde het KWPN hem eventjes uit de door hem gekoesterde schaduw. En kreeg Wil van duizenden de schouderklopjes die hij verdient.”

‘Sommige mensen kun je niet genoeg eren’

Ook KWPN-voorzitter Andries van Daalen roemt de inzet maar vooral ook de persoonlijkheid van Wil Haarman: “Er zijn vele vrijwilligers betrokken bij onze evenementen, maar sommige mensen kun je niet genoeg eren. Wil zorgde er met zijn team van ringmeesters voor dat het draaiboek nauw gevolgd werd, dat de paarden op tijd in de baan kwamen en de jury werd ontzorgd. In Ermelo kon je hem uittekenen met zijn hoed, op de fiets. Ondanks zijn drukke functie had hij altijd tijd voor een praatje. Ik zal me Wil herinneren als een unieke en bovenal zeer prettige persoonlijkheid: hij regelde alles tot in de puntjes, op een charmante maar toch sturende manier die bij iedereen sympathie opwekte. Dat is weinig mensen gegeven, en kenmerkend voor Wil Haarman. Zijn overlijden is een groot verlies voor alle mensen binnen onze vereniging die de afgelopen jaren het voorrecht hebben gehad om met hem samen te werken.”

Bron: KWPN/Horses.nl